Prainha de Anastácio amanhece praticamente coberta neste sábado

O Pantaneiro / João Eric

A Prainha de Anastácio amanheceu praticamente tomada pelas águas do rio Aquidauana neste sábado (07). A elevação do nível do rio durante a madrugada avançou sobre a área de lazer, cobrindo grande parte da faixa de areia que costuma receber moradores e visitantes, especialmente nos fins de semana.

Imagens e relatos do início da manhã mostram que o espaço já não apresenta condições de uso, reflexo direto da cheia do rio Aquidauana, que vem registrando aumento contínuo de seu nível nos últimos dias. A cena chama a atenção e serve de alerta para a população ribeirinha e frequentadores da região.

A Prainha é um dos pontos mais conhecidos de lazer em Anastácio, e a situação reforça a preocupação com os impactos da cheia, que também afeta outras áreas do município e cidades vizinhas. Com o avanço das águas, o risco de novos alagamentos aumenta caso o rio continue subindo.

As autoridades acompanham a situação e orientam que a população evite se aproximar das áreas alagadas, mantendo atenção às informações oficiais. O cenário segue sendo monitorado, enquanto moradores aguardam a estabilização do nível do rio nos próximos dias.