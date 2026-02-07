Acessibilidade

07 de Fevereiro de 2026 • 14:11

Cheia Rio Aquidauana

Prainha de Anastácio amanhece praticamente coberta neste sábado

Nível do Rio Aquidauana continua subindo e cobrindo mais áreas de Aquidauana e Anastácio

Redação

Publicado em 07/02/2026 às 08:18

Atualizado em 07/02/2026 às 10:53

O Pantaneiro / João Eric

A Prainha de Anastácio amanheceu praticamente tomada pelas águas do rio Aquidauana neste sábado (07). A elevação do nível do rio durante a madrugada avançou sobre a área de lazer, cobrindo grande parte da faixa de areia que costuma receber moradores e visitantes, especialmente nos fins de semana.

Imagens e relatos do início da manhã mostram que o espaço já não apresenta condições de uso, reflexo direto da cheia do rio Aquidauana, que vem registrando aumento contínuo de seu nível nos últimos dias. A cena chama a atenção e serve de alerta para a população ribeirinha e frequentadores da região.

A Prainha é um dos pontos mais conhecidos de lazer em Anastácio, e a situação reforça a preocupação com os impactos da cheia, que também afeta outras áreas do município e cidades vizinhas. Com o avanço das águas, o risco de novos alagamentos aumenta caso o rio continue subindo.

As autoridades acompanham a situação e orientam que a população evite se aproximar das áreas alagadas, mantendo atenção às informações oficiais. O cenário segue sendo monitorado, enquanto moradores aguardam a estabilização do nível do rio nos próximos dias.

