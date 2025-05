Prefeito anuncia construção de asilo para idosos em Anastácio no desfile de 60 anos

Prefeito Manoel Aparecido, o Cido, anunciou a obra com recursos próprios logo após o desfile cívico-militar dos 60 anos de Anastácio (Foto O Pantaneiro)

Logo após o desfile cívico-militar comemorativo aos 60 anos do município de Anastácio, realizado na quarta-feira, dia 18, o prefeito Manoel Aparecido, o Cido, anunciou que vai construir o “Lar dos Idosos”.

A obra será com recursos próprios da Prefeitura. “Nossa cidade não tem e nós vamos propiciar isso para nossa população idosa”, justificou.

O prefeito ficou satisfeito com tantas agremiações, instituições e entidades, participantes do desfile comemorativo aos 60 anos de emancipação política do município de Anastácio. “Todas as instituições educacionais aqui do município fizeram um ótimo desfile. A população compareceu e isso nos dá mais energia para no ano que vem a gente melhorar ainda mais esse desfile.”

Quanto aos quatro primeiros meses de sua administração, o prefeito comentou que “é um momento da gente estar planejando as nossas ações para que no restante do mandato a gente venha desenvolver todas as atividades e entregar todas as políticas públicas que o município merece.”