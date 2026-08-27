Prefeito Cido celebra recorde histórico alcançado por Anastácio no Ideb

Rede pública municipal avançou 1,3 ponto em relação a 2023 e igualou a meta prevista para 2025; "resultado histórico para a nossa educação", destacou o chefe do Executivo anastaciano
Prefeito Cido destacou o desempenho da rede pública municipal no Ideb / Reprodução
O prefeito de Anastácio, Manoel Aparecido, o Cido (PSDB), exaltou, nesta quarta-feira (26), o desempenho da rede pública municipal no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2025.
“Estou muito feliz e orgulhoso com esse resultado. Anastácio alcançou 5,7 no Ideb 2025 nos Anos Iniciais, um resultado histórico para a nossa educação”, afirmou o prefeito.
A pontuação representa o maior índice registrado na série histórica. Houve crescimento de 1,3 ponto em relação a 2023, quando a média municipal foi de 4,4. Desde o primeiro registro da série histórica, em 2005, a evolução chega a 3 pontos. Os dados foram divulgados neste mês pelo MEC (Ministério da Educação) e pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).
Além de estabelecer a melhor marca do município, o índice alcançado neste ciclo corresponde à meta projetada para Anastácio em 2025.
O Ideb combina o desempenho dos estudantes em avaliações de aprendizagem com as taxas de aprovação das escolas. O indicador é utilizado para acompanhar a qualidade do ensino básico e a evolução das redes educacionais brasileiras.
Na avaliação da administração municipal, o avanço é resultado de um conjunto de ações desenvolvidas pela Semed (Secretaria Municipal de Educação), incluindo acompanhamento da aprendizagem, avaliações, recomposição de conteúdos e formação continuada dos profissionais.
“Essa conquista é fruto do trabalho e da dedicação dos nossos professores, profissionais da educação, alunos e famílias. Parabéns a todos que fazem parte dessa história”, concluiu Cido.
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