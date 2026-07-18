Prefeito Cido exalta cultura nordestina e celebra prestígio da Festa da Farinha

Prefeito Cido na abertura da 18ª Festa da Farinha / O Pantaneiro

A presença de autoridades de diferentes regiões de Mato Grosso do Sul marcou a abertura da 18ª Festa da Farinha, na noite desta sexta-feira (17), em Anastácio. Em entrevista ao O Pantaneiro, o prefeito Manoel Aparecido "Cido" (PSDB) destacou a importância do prestígio recebido pelo município e ressaltou que o evento é resultado de um trabalho realizado com planejamento e dedicação.

Segundo o chefe do Executivo de Anastácio, a participação de lideranças estaduais demonstra a relevância que a Festa da Farinha conquistou ao longo dos anos e reforça o compromisso da administração em tornar cada edição ainda maior.

"É uma felicidade muito grande reencontrar a elite da política de Mato Grosso do Sul prestigiando a nossa festa. Isso enriquece muito o evento e aumenta a vontade de fazermos uma festa cada vez melhor", afirmou.

Cido também destacou que um dos objetivos da organização é atrair um grande público, apostando em atrações de projeção nacional sem perder a essência que tornou a Festa da Farinha uma das principais celebrações culturais do Estado.

"Trabalhamos para isso, trazer uma atração de renome nacional, um cara famoso, um cara gente boa que é o João Gomes e que traz uma pontinha nordestina aqui para a nossa festa, que, na verdade, é uma festa raiz, é uma festa nordestina".

De acordo com o prefeito, cada detalhe da organização é planejado com cuidado para oferecer conforto aos visitantes e manter o padrão que fez do evento uma referência em Mato Grosso do Sul.

Boas relações

Ao comentar a presença de representantes de diferentes correntes políticas na abertura do evento, Cido atribuiu o prestígio ao diálogo institucional mantido pelo município.

"A gente faz a política da boa vizinhança, uma política correta, sem polarizar nada. Talvez, por isso, esse prestígio do pessoal que está aqui na nossa festa", concluiu.

Realizado na Praça Arandu, o evento reúne gastronomia típica, produtos da agricultura familiar, artesanato e grandes atrações musicais, consolidando-se como uma das principais referências culturais e turísticas de Mato Grosso do Sul. A Festa da Farinha continua neste sábado (18), quando a dupla sul-mato-grossense Munhoz & Mariano comanda o show na última noite.