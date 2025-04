Prefeito de Anastácio confere de perto consultas pré-operatórias de catarata

Assessoria

O Prefeito de Anastácio, Manoel Aparecido - Cido e os Secretários, João Fernando Guessy Braga (Saúde), Francisco Oliveira Neto – Chico (Obras) acompanharam a realização de consultas e exames pré-operatórios de catarata que ocorreu na manhã de sábado (5).



As cirurgias são realizadas por meio de parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, os municípios e o Programa “MS Saúde: mais saúde, menos fila”.

O programa tem objetivo reduzir a fila de espera de pacientes em processo de regulação, proporcionando mais agilidade no atendimento e melhor qualidade de vida à população.