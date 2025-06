Prefeitura de Anastácio abre pré-cadastro para castração gratuita de cães e gatos

Freepik

A castração é destinada a animais com idade entre 6 meses e 8 anos. As vagas são limitadas, e os tutores interessados devem realizar o pré-cadastro o quanto antes para garantir a participação.

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está com pré-cadastro aberto para a castração gratuita de cães e gatos, machos e fêmeas. A ação faz parte da Caravana de Castração Pet, que acontecerá entre os dias 16 e 18 de junho, na sede da Vigilância em Saúde, localizada na Rua 08 de Maio, nº 290, Centro.

Para se inscrever, o tutor pode:

Procurar seu Agente Comunitário de Saúde;

Ligar para o número (67) 99287-3667;

Ou comparecer diretamente na Vigilância em Saúde, no endereço acima.

A iniciativa tem como objetivo promover o bem-estar animal e o controle populacional de cães e gatos no município, reforçando o compromisso da administração com a saúde pública e o cuidado com os pets da comunidade.

