Prefeitura de Anastácio convoca beneficiários do Bolsa Família para reunião no dia 22

Cartão do Bolsa Família

A Prefeitura de Anastácio, por meio das secretarias municipais de Assistência Social, Saúde e Educação, convoca todas as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família para a Reunião Socioeducativa da 1ª Vigência. O evento acontecerá no dia 22 de maio, das 8h às 15h, no Centro de Convenções Cláudio Valério. O comparecimento é fundamental para a manutenção do benefício.

Para garantir o atendimento e a atualização dos dados, os beneficiários devem apresentar os seguintes documentos: documentos pessoais de todos os membros da família, Folha Resumo do Cadastro Único, carteira de vacinação atualizada de todas as crianças e carteira de pesagem (acompanhamento de saúde).

A Prefeitura reforça que a participação e a apresentação desses documentos são essenciais para o cumprimento das condicionalidades do programa, evitando a suspensão ou o bloqueio do benefício. A ação integra as políticas públicas de assistência social, saúde e educação do município, garantindo o acompanhamento das famílias e o acesso contínuo aos direitos sociais.

Os beneficiários que tiverem dúvidas podem procurar o setor do Bolsa Família ou o CRAS mais próximo para mais informações. A orientação é que as famílias não deixem para a última hora e organizem previamente a documentação necessária.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!