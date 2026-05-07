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Prefeitura de Anastácio convoca beneficiários do Bolsa Família para reunião no dia 22

Comparecimento é obrigatório para manutenção do benefício

Da redação

Publicado em 07/05/2026 às 09:26

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Cartão do Bolsa Família

A Prefeitura de Anastácio, por meio das secretarias municipais de Assistência Social, Saúde e Educação, convoca todas as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família para a Reunião Socioeducativa da 1ª Vigência. O evento acontecerá no dia 22 de maio, das 8h às 15h, no Centro de Convenções Cláudio Valério. O comparecimento é fundamental para a manutenção do benefício.

Para garantir o atendimento e a atualização dos dados, os beneficiários devem apresentar os seguintes documentos: documentos pessoais de todos os membros da família, Folha Resumo do Cadastro Único, carteira de vacinação atualizada de todas as crianças e carteira de pesagem (acompanhamento de saúde).

A Prefeitura reforça que a participação e a apresentação desses documentos são essenciais para o cumprimento das condicionalidades do programa, evitando a suspensão ou o bloqueio do benefício. A ação integra as políticas públicas de assistência social, saúde e educação do município, garantindo o acompanhamento das famílias e o acesso contínuo aos direitos sociais.

Os beneficiários que tiverem dúvidas podem procurar o setor do Bolsa Família ou o CRAS mais próximo para mais informações. A orientação é que as famílias não deixem para a última hora e organizem previamente a documentação necessária.

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