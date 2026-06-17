Bolsa Família convoca beneficiários para atualização cadastral em Anastácio

Bolsa Família / Divulgação

O Programa Bolsa Família solicita que os beneficiários relacionados na lista disponível no Facebook da Prefeitura de Anastácio compareçam, com urgência, ao CAPAS - Centro de Atendimento aos Projetos de Assistência Social para tratar de assuntos de interesse pessoal.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, no endereço da Avenida Manoel Murtinho, nº 1132, no Centro de Anastácio.

Para o atendimento, é obrigatório apresentar os documentos pessoais de todos os moradores da residência, além da Folha Resumo do Cadastro Único, comprovante de residência e comprovante de vacinação.

A Prefeitura de Anastácio orienta os beneficiários a buscar o serviço o mais breve possível para regularizar a situação junto ao programa.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!