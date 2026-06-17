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Bolsa Família convoca beneficiários para atualização cadastral em Anastácio

Lista de usuários está disponível no Facebook da Prefeitura; atendimento acontece no CAPAS, na Avenida Manoel Murtinho, com apresentação de documentos obrigatórios

Da redação

Publicado em 17/06/2026 às 11:26

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Bolsa Família / Divulgação

O Programa Bolsa Família solicita que os beneficiários relacionados na lista disponível no Facebook da Prefeitura de Anastácio compareçam, com urgência, ao CAPAS - Centro de Atendimento aos Projetos de Assistência Social para tratar de assuntos de interesse pessoal.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, no endereço da Avenida Manoel Murtinho, nº 1132, no Centro de Anastácio.

Para o atendimento, é obrigatório apresentar os documentos pessoais de todos os moradores da residência, além da Folha Resumo do Cadastro Único, comprovante de residência e comprovante de vacinação.

A Prefeitura de Anastácio orienta os beneficiários a buscar o serviço o mais breve possível para regularizar a situação junto ao programa.

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