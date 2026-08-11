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Esclarecimento

Prefeitura de Anastácio divulga nota e lamenta acidente que matou ciclista

Ramão Ovedo Duarte, de 55 anos, morreu durante transferência para Campo Grande; neta, uma criança de 07 anos, permanece sob cuidados médicos

Redação O Pantaneiro

Publicado em 11/08/2026 às 11:14

Atualizado em 11/08/2026 às 12:36

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Sede da Prefeitura de Anastácio / Arquivo O Pantaneiro

A Prefeitura de Anastácio divulgou, nesta terça-feira (11), uma nota de esclarecimento sobre o acidente ocorrido no fim da tarde de segunda-feira (10), envolvendo uma bicicleta elétrica e um ônibus do transporte escolar. A colisão aconteceu por volta das 17 horas, na esquina das ruas Kalil Salamene e Professora Esmeraldina Machado, nas proximidades da Escola Municipal Alcebíades Alves de Albres, nos Altos anastacianos.

Ramão Ovedo Duarte, de 55 anos, estava na bicicleta elétrica acompanhado da neta, de 07 anos. Ele havia ido até a escola para buscar a criança e apresentou um episódio de mal-estar antes de deixar o local acompanhado da menina. De acordo com a Prefeitura de Anastácio, Ramão recebeu atendimento da equipe da instituição de ensino, que se dispôs a transportá-lo para casa com a neta, mas ele disse que estava bem.

Pouco depois, ocorreu a colisão com o ônibus escolar, que realizava uma manobra de conversão. Ramão e a neta receberam os primeiros atendimentos e foram encaminhados para avaliação médica.

O homem precisou ser transferido para Campo Grande, em vaga zero, mas não resistiu e morreu durante o deslocamento. A criança também foi encaminhada para a capital e permanece sob cuidados médicos.

De acordo com a Prefeitura de Anastácio, as secretarias municipais de Educação, Saúde e Assistência Social estão mobilizadas desde o acidente para prestar assistência aos envolvidos e aos familiares de Ramão.

Confira, abaixo, a íntegra da nota divulgada pela Prefeitura de Anastácio:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

"A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vem a público esclarecer informações sobre o acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira (10), na esquina das ruas Kalil Salamene e Professora Esmeraldina Machado, envolvendo uma bicicleta elétrica e um ônibus do transporte escolar.

Por volta das 17h, Ramão Ovedo Duarte chegou à Escola Municipal Alcebíades Alves de Albres para buscar sua neta, de 7 anos, quando passou mal e apresentou um episódio de mal-estar.

A equipe escolar prestou atendimento imediato e se colocou à disposição para conduzir Ramão e sua neta até sua residência. No entanto, ele informou que estava bem e deixou o local acompanhado da criança.

Pouco depois, ocorreu a colisão entre a bicicleta elétrica e o ônibus escolar, que realizava uma manobra de conversão na via próxima à escola.

Após o acidente, Ramão e sua neta receberam os primeiros atendimentos da equipe escolar e foram encaminhados ao hospital para avaliação e atendimento médico.

Ramão foi posteriormente encaminhado para Campo Grande, em vaga zero, mas não resistiu e faleceu durante o deslocamento. A criança também foi transferida para Campo Grande, em vaga zero, e permanece sob cuidados médicos.

Desde o ocorrido, as Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social estão mobilizadas e prestando toda a assistência necessária aos envolvidos no acidente e aos familiares da vítima, acompanhando a situação e oferecendo o suporte necessário neste momento.

A Prefeitura de Anastácio e a Secretaria Municipal de Educação lamentam profundamente o ocorrido e manifestam solidariedade aos familiares neste momento de dor."

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