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Proteção

Prefeitura de Anastácio entrega 140 mantas a participantes de projetos sociais

Florestinha, Pelotão Esperança, Bombeiros do Amanhã e Centro de Convivência do Idoso foram beneficiados com a ação

Da redação

Publicado em 03/06/2026 às 09:09

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A iniciativa tem como objetivo proporcionar mais conforto, acolhimento e proteção durante o período de temperaturas mais baixas / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta terça-feira (2) a entrega de 140 mantas destinadas aos participantes dos projetos sociais Florestinha, Pelotão Esperança, Bombeiros do Amanhã e ao Centro de Convivência do Idoso (CCI).

A iniciativa tem como objetivo proporcionar mais conforto, acolhimento e proteção durante o período de temperaturas mais baixas, contribuindo para o bem-estar dos usuários atendidos pelos programas sociais do município.

A entrega foi realizada pela primeira-dama e madrinha dos projetos sociais, Valquíria Prates da Silva, juntamente com a secretária de Assistência Social, Mary Beltrão.

A ação faz parte das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social para fortalecer o atendimento às famílias e aos participantes dos projetos, reafirmando o compromisso da Administração Municipal com o cuidado e a qualidade de vida da população.

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