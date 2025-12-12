Prefeitura de Anastácio entrega 27 bicicletas elétricas para agentes de saúde

A entrega das bicicletas elétricas foi celebrada pelos próprios agentes, que relataram as dificuldades de deslocamento em algumas regiões do município / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio reforçou nesta quinta-feira (11) a estrutura da atenção básica com a entrega de 27 bicicletas elétricas para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que atuam nas Estratégias de Saúde da Família (ESF). Os equipamentos, adquiridos com recursos de emendas parlamentares, visam ampliar a agilidade das visitas domiciliares, facilitar o acesso a comunidades de difícil locomoção e fortalecer o vínculo entre as equipes de saúde e a população.

A solenidade de entrega foi realizada pelo prefeito Manoel Aparecido "Cido" e pelo secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga. As bicicletas foram viabilizadas por meio de emendas dos deputados estaduais Renato Câmara e Márcio Fernandes, representando um investimento em modernização e melhoria das condições de trabalho dos profissionais que atuam na linha de frente do cuidado primário.

Em seu discurso, o prefeito Cido destacou a importância da iniciativa para a saúde preventiva no município. “Essas bicicletas elétricas não são apenas um meio de transporte; são uma ferramenta de trabalho que vai permitir que nossos agentes cheguem mais rápido e com mais frequência às famílias, especialmente em áreas mais afastadas ou de acesso complicado”, afirmou.

O secretário João Fernando Guessy Braga reforçou que a aquisição vai otimizar o tempo dos agentes e ampliar a cobertura territorial das equipes. “Com esses equipamentos, aumentamos a eficiência das visitas, reduzimos o desgaste físico dos profissionais e garantimos um acompanhamento mais próximo e constante da saúde das famílias anastacianas”, explicou.

A iniciativa faz parte de uma política municipal de fortalecimento da Atenção Primária, com foco na prevenção de doenças, promoção da saúde e humanização do atendimento. A expectativa é que, com maior mobilidade, os agentes comunitários possam intensificar ações educativas, monitoramento de pacientes crônicos, vigilância epidemiológica e identificação precoce de demandas de saúde.

A entrega das bicicletas elétricas foi celebrada pelos próprios agentes, que relataram as dificuldades de deslocamento em algumas regiões do município. Com os novos veículos, o trabalho de campo deve se tornar mais ágil e menos cansativo, permitindo que os profissionais dediquem mais energia ao contato direto com a comunidade e às atividades de orientação sanitária.

A medida também se alinha a políticas de sustentabilidade, já que as bicicletas elétricas não emitem poluentes e têm baixo custo de operação, representando uma alternativa econômica e ecologicamente correta para a mobilidade urbana no âmbito do serviço público de saúde.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!