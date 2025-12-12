Acessibilidade

13 de Dezembro de 2025 • 12:15

Buscar

Últimas notícias
X
Infraestrutura

Prefeitura de Anastácio entrega 27 bicicletas elétricas para agentes de saúde

A iniciativa faz parte de uma política municipal de fortalecimento da Atenção Primária, com foco na prevenção de doenças

Da redação

Publicado em 12/12/2025 às 18:06

Atualizado em 13/12/2025 às 07:54

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A entrega das bicicletas elétricas foi celebrada pelos próprios agentes, que relataram as dificuldades de deslocamento em algumas regiões do município / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio reforçou nesta quinta-feira (11) a estrutura da atenção básica com a entrega de 27 bicicletas elétricas para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que atuam nas Estratégias de Saúde da Família (ESF). Os equipamentos, adquiridos com recursos de emendas parlamentares, visam ampliar a agilidade das visitas domiciliares, facilitar o acesso a comunidades de difícil locomoção e fortalecer o vínculo entre as equipes de saúde e a população.

A solenidade de entrega foi realizada pelo prefeito Manoel Aparecido "Cido" e pelo secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga. As bicicletas foram viabilizadas por meio de emendas dos deputados estaduais Renato Câmara e Márcio Fernandes, representando um investimento em modernização e melhoria das condições de trabalho dos profissionais que atuam na linha de frente do cuidado primário.

Em seu discurso, o prefeito Cido destacou a importância da iniciativa para a saúde preventiva no município. “Essas bicicletas elétricas não são apenas um meio de transporte; são uma ferramenta de trabalho que vai permitir que nossos agentes cheguem mais rápido e com mais frequência às famílias, especialmente em áreas mais afastadas ou de acesso complicado”, afirmou.

O secretário João Fernando Guessy Braga reforçou que a aquisição vai otimizar o tempo dos agentes e ampliar a cobertura territorial das equipes. “Com esses equipamentos, aumentamos a eficiência das visitas, reduzimos o desgaste físico dos profissionais e garantimos um acompanhamento mais próximo e constante da saúde das famílias anastacianas”, explicou.

A iniciativa faz parte de uma política municipal de fortalecimento da Atenção Primária, com foco na prevenção de doenças, promoção da saúde e humanização do atendimento. A expectativa é que, com maior mobilidade, os agentes comunitários possam intensificar ações educativas, monitoramento de pacientes crônicos, vigilância epidemiológica e identificação precoce de demandas de saúde.

A entrega das bicicletas elétricas foi celebrada pelos próprios agentes, que relataram as dificuldades de deslocamento em algumas regiões do município. Com os novos veículos, o trabalho de campo deve se tornar mais ágil e menos cansativo, permitindo que os profissionais dediquem mais energia ao contato direto com a comunidade e às atividades de orientação sanitária.

A medida também se alinha a políticas de sustentabilidade, já que as bicicletas elétricas não emitem poluentes e têm baixo custo de operação, representando uma alternativa econômica e ecologicamente correta para a mobilidade urbana no âmbito do serviço público de saúde.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Anastácio premia alunos do Concurso de Leitura

Anastácio

Feira da Agricultura Familiar de Anastácio acontece nesta sexta

Anastácio

Mulher tem fratura exposta após acidente de moto em Anastácio

Equipe do SAMU realizou atendimento no local prestando os primeiros socorros

Alerta

Sistema de Cadastro Único ficará indisponível para manutenção em Anastácio

Publicidade

Título inédito

Anastácio conquista vice-campeonato na Copa Assomasul e garante acesso à Série A

ÚLTIMAS

Trânsito

Colisão traseira entre carro e moto deixa mulher ferida no bairro Alto

De acordo com o atendimento pré-hospitalar, a motociclista, que pilotava uma Honda Biz, foi atingida na parte traseira por um veículo Renault

Segurança

Prefeitura de Aquidauana lança campanha "Brinde à Vida: Zero Álcool no Volante"

Objetivo é alertar sobre riscos no trânsito durante festas de fim de ano

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo