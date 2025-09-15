Anastácio entrega 60 carrinhos de bebê para Centros de Educação Infantil

A ação visa proporcionar mais conforto e segurança no cuidado das crianças, especialmente aquelas que estão no berçário
A Prefeitura de Anastácio deu um importante passo para fortalecer a Educação Infantil no município com a entrega de 60 carrinhos de bebê aos Centros de Educação Infantil (CEIs). A ação visa proporcionar mais conforto e segurança no cuidado das crianças, especialmente aquelas que estão no berçário, e faz parte de um conjunto de iniciativas para melhorar a infraestrutura e o bem-estar no ambiente educacional.
Assim, o prefeito Manoel Aparecido - Cido, a Primeira-Dama, Valquíria Prates da Silva e a Secretária de Educação Vera Terra realizaram a entrega simbólica dos carrinhos aos CEIs Anália Adholfo Albres e Jardim Independência.
Durante a visita, o trio conversou com diretoras e professoras, além de acompanhar de perto o trabalho desses profissionais que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento diário das crianças.
Os carrinhos de bebê foram adquiridos com recursos próprios da Prefeitura, o que reforça o compromisso da Administração Municipal em investir na educação infantil de forma direta e eficaz. "Esse investimento não é apenas em equipamentos, mas também em proporcionar um ambiente mais seguro e confortável para as nossas crianças. Sabemos que os primeiros anos de vida são essenciais para o desenvolvimento delas, e a qualidade do cuidado é um fator primordial", destacou o Prefeito Cido.
A entrega simboliza o reconhecimento da gestão municipal pela importância do trabalho realizado pelos profissionais da educação, que desempenham um papel crucial no desenvolvimento integral das crianças atendidas pelos CEIs. A Secretária de Educação, Vera Terra, ressaltou que, além de melhorar as condições de trabalho, a ação tem um impacto direto no bem-estar das crianças. "Esses carrinhos vão contribuir significativamente para o dia a dia dos nossos educadores e, principalmente, para o conforto das crianças, que são o centro de todo esse esforço", afirmou Vera.
Com essa ação, a Administração Municipal reforça seu compromisso com uma educação de qualidade, valorizando não apenas a infraestrutura das instituições de ensino, mas também os profissionais que estão na linha de frente do cuidado e da formação das futuras gerações. As entregas representam um marco positivo no fortalecimento da educação infantil na cidade, atendendo a uma demanda antiga e oferecendo mais qualidade ao atendimento das crianças.
A aquisição dos carrinhos é um exemplo claro de como a gestão municipal busca atender às necessidades da comunidade de maneira prática e eficaz, investindo recursos próprios para promover o bem-estar e a segurança das crianças e dos profissionais da educação.
