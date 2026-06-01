Prefeitura de Anastácio entrega ambulância no assentamento Monjolinho

Divulgação/Prefeitura de Anastácio

O Assentamento Monjolinho celebrou 36 anos de história no domingo (31), com uma grande festividade que reuniu a comunidade em um momento de confraternização, esporte e valorização da história da região. A programação contou com torneio de futebol e almoço festivo, proporcionando integração entre moradores e visitantes.

Na ocasião, a Administração Municipal realizou a entrega de uma nova ambulância, que passa a atender exclusivamente os moradores do assentamento. O veículo fortalece os serviços de saúde e garante mais agilidade e segurança no transporte de pacientes.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento das comunidades rurais e com a ampliação do acesso aos serviços públicos de qualidade.

Estiveram presentes o prefeito Manoel Aparecido, o Cido, a primeira-dama Valquíria Prates, os vereadores Lincoln Pellicioni, professor Aldo José dos Santos e Robson Pertile, além de secretários municipais e representantes estaduais.

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