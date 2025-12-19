Prefeitura de Anastácio entrega brinquedos em serviços de saúde infantil

As entregas foram conduzidas pelo prefeito Manoel Aparecido (Cido), acompanhado da primeira-dama Valquíria Prates da Silva e do secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio promoveu, nesta sexta-feira (19), um momento de alegria e cuidado especial para as crianças atendidas pela rede municipal de saúde. A ação consistiu na entrega de brinquedos em dois importantes serviços de referência: o Centro de Especialidades Médicas (CEM) e o Centro Ambulatorial Especializado no Transtorno do Espectro Autista (CEAME-TEA).

A primeira entrega ocorreu no CEM, durante a cerimônia de encerramento das atividades desenvolvidas ao longo de 2025 com crianças acompanhadas pelos setores de terapia e pediatria. Logo em seguida, a iniciativa se repetiu no CEAME-TEA, também como parte das celebrações de final de ano das atividades realizadas no centro especializado. Em ambos os locais, a distribuição dos brinquedos marcou o encerramento simbólico do ano, proporcionando um momento lúdico e acolhedor aos pequenos pacientes e suas famílias.

As entregas foram conduzidas pelo prefeito Manoel Aparecido (Cido), acompanhado da primeira-dama Valquíria Prates da Silva e do secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga. Também estiveram presentes as coordenadoras dos serviços envolvidos: Tainara Souza (Atenção Especializada em Saúde), Laura Simei (CEM) e Larissa Urunaga (CEAME-TEA).

A ação reforça a humanização do atendimento na rede pública de saúde do município, indo além dos cuidados clínicos para incluir gestos de afeto e atenção ao bem-estar emocional das crianças e suas famílias. A iniciativa simboliza o compromisso da gestão municipal em oferecer um atendimento integral, que reconhece a importância de momentos de alegria e descontração no processo de cuidado e tratamento.

