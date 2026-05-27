Prefeitura de Anastácio entrega equipamentos permanentes para escolas municipais

Freezers, fogões, armários e materiais de robótica foram disponibilizados para fortalecer a qualidade da educação no município
A Administração Municipal de Anastácio realizou, na manhã desta terça-feira (26), a entrega de mais um investimento para as escolas públicas do município, reforçando o compromisso com a qualidade da educação. Foram disponibilizados diversos equipamentos permanentes, como freezers, geladeiras, fogões, armários, cadeiras, materiais para aulas de robótica, entre outros itens essenciais para o bom funcionamento das unidades escolares.
O ato contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido, o Cido, da secretária municipal de Educação, Vera Terra, e de demais secretários municipais. Representando o Poder Legislativo, estiveram presentes o presidente da Câmara, Lincoln Pellicioni, e os vereadores Manoel Luiz, João Macalé e Fabiano Corrêa da Silva, reforçando a união entre os poderes em prol do desenvolvimento educacional do município.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
TRÂNSITO
Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre as causas da colisão.
Oportunidades
No total, dez vagas são oferecidas nesta terça-feira
Meteorologia
Temperaturas variam entre 20°C e 30°C, com possibilidade de chuva pela manhã
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS