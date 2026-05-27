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Educação

Prefeitura de Anastácio entrega equipamentos permanentes para escolas municipais

Freezers, fogões, armários e materiais de robótica foram disponibilizados para fortalecer a qualidade da educação no município

Da redação

Publicado em 27/05/2026 às 09:04

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A Administração Municipal de Anastácio realizou, na manhã desta terça-feira (26), a entrega de mais um investimento para as escolas públicas do município, reforçando o compromisso com a qualidade da educação. Foram disponibilizados diversos equipamentos permanentes, como freezers, geladeiras, fogões, armários, cadeiras, materiais para aulas de robótica, entre outros itens essenciais para o bom funcionamento das unidades escolares.

O ato contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido, o Cido, da secretária municipal de Educação, Vera Terra, e de demais secretários municipais. Representando o Poder Legislativo, estiveram presentes o presidente da Câmara, Lincoln Pellicioni, e os vereadores Manoel Luiz, João Macalé e Fabiano Corrêa da Silva, reforçando a união entre os poderes em prol do desenvolvimento educacional do município.

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