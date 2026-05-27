Prefeitura de Anastácio entrega equipamentos permanentes para escolas municipais

A Administração Municipal de Anastácio realizou, na manhã desta terça-feira (26), a entrega de mais um investimento para as escolas públicas do município, reforçando o compromisso com a qualidade da educação. Foram disponibilizados diversos equipamentos permanentes, como freezers, geladeiras, fogões, armários, cadeiras, materiais para aulas de robótica, entre outros itens essenciais para o bom funcionamento das unidades escolares.

O ato contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido, o Cido, da secretária municipal de Educação, Vera Terra, e de demais secretários municipais. Representando o Poder Legislativo, estiveram presentes o presidente da Câmara, Lincoln Pellicioni, e os vereadores Manoel Luiz, João Macalé e Fabiano Corrêa da Silva, reforçando a união entre os poderes em prol do desenvolvimento educacional do município.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!