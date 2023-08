Prefeitura de Anastácio entrega mais de 140 kits de bebê

Foi realizada por meio das secretarias de Assistência Social e de Saúde, a entrega de kits bebê na manhã desta segunda (01/08). O evento aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores e beneficiou aproximadamente 145 gestantes cadastradas no Programa Criança Feliz e na Rede Cegonha.

As mamães realizam o acompanhamento pré-natal na ESF de referência e receberam o kit contendo um carrinho de bebê, uma banheira e uma bolsa maternidade. “É muito gratificante participar desse momento de cuidado e zelo com as mães anastacianas. Tenho certeza que esse kit chega em boa hora para muitas mulheres”, disse a primeira-dama Cássia Albres.

Participaram o Prefeito Nildo Alves, Primeira-Dama Cássia, os secretários Cíntia Fagundes (Assistência Social), Manoel Aparecido (Saúde), os vereadores Ademir Alves (Presidente da Câmara), Vilma Ferreira, Aldo José e João Macalé.

O Programa Criança Feliz é uma iniciativa do Governo federal e se desenvolve por meio de visitas domiciliares. Já o Projeto Rede Cegonha visa atender mulheres e adolescentes socioeconomicamente vulnerabilizadas.