Prefeitura de Anastácio firma convênios com 22 entidades em solenidade no SIMTED

Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio realizou na noite de do dia 20, a solenidade de assinatura de convênios, termos de cooperação e protocolos de intenções com entidades que desenvolvem trabalho social no município. O evento aconteceu no SIMTED de Anastácio.

As parcerias foram firmadas por meio das secretarias municipais de Assistência Social, Saúde, Educação e Esporte, Lazer e Juventude. Ao todo, 22 instituições foram beneficiadas com os acordos.

Entre as entidades contempladas estão a Associação Bom Samaritano (Lar Betânia), a Confederação Brasileira de Xadrez Escolar, a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, a Associação Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio, a Associação Pestalozzi de Aquidauana, a Associação Esportiva e Recreativa Viver Ativo, o Instituto RESSOARTE, a Liga Esportiva do Município de Anastácio (LEMA), a Associação dos Universitários de Aquidauana e Anastácio (AUA), a Associação COLISEU, a APAE, a Associação Beneficente de Proteção aos Idosos de Miranda (Lar dos Idosos), a Associação de Mulheres Agricultoras do Monjolinho (AMAM), a APM do São Manoel, o Clube Atlético Monjolinho, a Associação dos Pequenos Produtores das Colônias Lageado Reforma, a Colônia de Pescadores Z-18, o Corpo de Bombeiros Militar, o Pelotão Esperança, o Projeto Florestinha, a Associação Atlética SEDUC e o CTN – Centro de Tradições Nordestinas.

Prestigiaram a cerimônia o prefeito Manoel Aparecido, o Cido, a vice-prefeita Maria Vital, os vereadores Lincoln Pellicioni (presidente da Câmara), Aldo José, Manoel Luiz e Joel Feta. Também estiveram presentes os secretários municipais Mary Beltrão (Assistência Social), João Fernando Guessy Braga (Saúde), Vera Terra (Educação), Luizinho Abdalla (Esporte, Lazer, Juventude e Cultura), Ademir Arruda (Orçamento e Finanças), Jairo de Arruda (Desenvolvimento Econômico Sustentável), Francisco Alves, o Chico (Obras), e Fabiano Aparecido do Nascimento (Chefe de Gabinete). Autoridades militares, lideranças civis e representantes das entidades beneficiadas também acompanharam o evento.

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