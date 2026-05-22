Acessibilidade

22 de Maio de 2026 • 13:34

Buscar

Últimas notícias
X
Parceria institucional

Prefeitura de Anastácio firma convênios com 22 entidades em solenidade no SIMTED

As parcerias foram firmadas por meio das secretarias municipais de Assistência Social, Saúde, Educação e Esporte, Lazer e Juventude

Da redação

Publicado em 22/05/2026 às 10:33

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio realizou na noite de do dia 20, a solenidade de assinatura de convênios, termos de cooperação e protocolos de intenções com entidades que desenvolvem trabalho social no município. O evento aconteceu no SIMTED de Anastácio.

As parcerias foram firmadas por meio das secretarias municipais de Assistência Social, Saúde, Educação e Esporte, Lazer e Juventude. Ao todo, 22 instituições foram beneficiadas com os acordos.

Entre as entidades contempladas estão a Associação Bom Samaritano (Lar Betânia), a Confederação Brasileira de Xadrez Escolar, a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, a Associação Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio, a Associação Pestalozzi de Aquidauana, a Associação Esportiva e Recreativa Viver Ativo, o Instituto RESSOARTE, a Liga Esportiva do Município de Anastácio (LEMA), a Associação dos Universitários de Aquidauana e Anastácio (AUA), a Associação COLISEU, a APAE, a Associação Beneficente de Proteção aos Idosos de Miranda (Lar dos Idosos), a Associação de Mulheres Agricultoras do Monjolinho (AMAM), a APM do São Manoel, o Clube Atlético Monjolinho, a Associação dos Pequenos Produtores das Colônias Lageado Reforma, a Colônia de Pescadores Z-18, o Corpo de Bombeiros Militar, o Pelotão Esperança, o Projeto Florestinha, a Associação Atlética SEDUC e o CTN – Centro de Tradições Nordestinas.

Prestigiaram a cerimônia o prefeito Manoel Aparecido, o Cido, a vice-prefeita Maria Vital, os vereadores Lincoln Pellicioni (presidente da Câmara), Aldo José, Manoel Luiz e Joel Feta. Também estiveram presentes os secretários municipais Mary Beltrão (Assistência Social), João Fernando Guessy Braga (Saúde), Vera Terra (Educação), Luizinho Abdalla (Esporte, Lazer, Juventude e Cultura), Ademir Arruda (Orçamento e Finanças), Jairo de Arruda (Desenvolvimento Econômico Sustentável), Francisco Alves, o Chico (Obras), e Fabiano Aparecido do Nascimento (Chefe de Gabinete). Autoridades militares, lideranças civis e representantes das entidades beneficiadas também acompanharam o evento.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Anastácio marca presença no Congresso de Cirurgia e Reabilitação do Joelho em Bauru

Educação

Anastácio promove blitz com estudantes para conscientizar sobre segurança no trânsito

Educação

Anastácio promove blitz sobre Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Ação acontece no dia 21 de maio, às 8h, com objetivo de conscientizar a população sobre a importância da proteção da infância

GALERIA DE FOTO

Lançamento da escola de Paraciclismo na Reitoria da UFMS em CG

Publicidade

Tradição pantaneira

Tradicional Grande Prêmio de Turfe movimenta Hipódromo Municipal em Anastácio

ÚLTIMAS

Rede de proteção

Cras de Aquidauana promove roda de conversa sobre o Maio Laranja com famílias do PAIF

Ação abordou o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes com o tema "Faça Bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes"

CAPACITAÇÃO NO CAMPO

UFMS Aquidauana sedia ciclo de palestras focado no desenvolvimento do Turismo Rural

Evento promovido em parceria com o SENAR aborda planejamento, implantação e estratégias de negócios para o setor na região.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo