Prefeitura de Anastácio inaugura nova Farmácia Básica com estrutura reformada

Unidade passou por melhorias completas para oferecer mais conforto e organização no atendimento à população
O novo espaço foi planejado para otimizar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde / Divulgação/Prefeitura de Anastácio
A Gestão Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou o novo espaço da Farmácia Básica do município. A unidade, localizada na Rua João Leite Ribeiro, nº 1053, passou por reformas e melhorias completas, garantindo mais estrutura, organização e conforto para a população.
O novo espaço foi planejado para otimizar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo um ambiente mais adequado para a distribuição de medicamentos e orientações farmacêuticas. A reforma representa um avanço importante no cuidado com a saúde e no atendimento à população de Anastácio.
A Prefeitura destacou que a modernização da Farmácia Básica reforça o compromisso da administração municipal com a qualidade dos serviços públicos e com a valorização da atenção primária à saúde. O novo espaço já está em funcionamento e atende moradores de todos os bairros do município.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cultura e tradição
Evento desta sexta-feira, 1º de maio, foi marcada por emoção, música e valorização da cultura em Anastácio
GALERIA DE FOTO
Acidente
Vítima de 59 anos apresentava edema no braço, tonturas e vômitos e foi estabilizada e encaminhada a atendimento médico
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS