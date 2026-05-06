Prefeitura de Anastácio inaugura nova Farmácia Básica com estrutura reformada

O novo espaço foi planejado para otimizar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Gestão Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou o novo espaço da Farmácia Básica do município. A unidade, localizada na Rua João Leite Ribeiro, nº 1053, passou por reformas e melhorias completas, garantindo mais estrutura, organização e conforto para a população.

O novo espaço foi planejado para otimizar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo um ambiente mais adequado para a distribuição de medicamentos e orientações farmacêuticas. A reforma representa um avanço importante no cuidado com a saúde e no atendimento à população de Anastácio.

A Prefeitura destacou que a modernização da Farmácia Básica reforça o compromisso da administração municipal com a qualidade dos serviços públicos e com a valorização da atenção primária à saúde. O novo espaço já está em funcionamento e atende moradores de todos os bairros do município.

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