Prefeitura de Anastácio lança a obra "Anastácio: 61 Personalidades".

A gestão municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou uma noite especial de lançamento da obra do professor e escritor Silas Cabral
Divulgação/Prefeitura de Anastácio
O evento integrou o calendário oficial das comemorações dos 61 anos de emancipação político-administrativa de Anastácio e reuniu autoridades, educadores, estudantes, familiares, convidados e membros da comunidade anastaciana.
A obra apresenta personalidades que contribuíram para o desenvolvimento social, cultural, político e educacional do município, valorizando homens e mulheres que ajudaram a construir a história e a identidade de Anastácio.
Durante a solenidade, foram realizadas entregas simbólicas de exemplares aos homenageados e representantes das personalidades retratadas no livro, em um momento marcado por emoção, reconhecimento e valorização da memória local.
Esta é a 24ª obra do professor Silas Cabral e faz parte do projeto “Um Olhar Poético”, desenvolvido com apoio da Coordenadoria Regional de Aquidauana/CRE01/SED/MS e da Secretaria Municipal de Educação de Anastácio.
Mais do que uma publicação literária, o livro se consolida como um importante patrimônio histórico e cultural, preservando memórias e fortalecendo o sentimento de pertencimento das futuras gerações.
A Prefeitura de Anastácio parabeniza o professor Silas Cabral pela relevante contribuição à cultura, à educação e à história do município.
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