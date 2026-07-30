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ANASTÁCIO

Prefeitura de Anastácio participa de Dia de Campo científico no Monjolinho

Durante o evento, o secretário municipal de Saúde, João Fernando, destacou que iniciativas como essa fortalecem a agricultura familiar ao ensinar todas as etapas do processo produtivo, desde a extração legal da casca do barbatimão até sua utilização pela

Redação

Publicado em 30/07/2026 às 15:18

Atualizado em 30/07/2026 às 15:25

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Além da capacitação sobre o manejo sustentável do barbatimão, o dia de campo realizado no Assentamento Monjolinho contou com a participação da Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que levou serviços de vacinação, educação em saúde e atividades de promoção da qualidade de vida para os moradores da comunidade.

Durante o evento, o secretário municipal de Saúde, João Fernando, destacou que iniciativas como essa fortalecem a agricultura familiar ao ensinar todas as etapas do processo produtivo, desde a extração legal da casca do barbatimão até sua utilização pela indústria.

Secretário de Saúde de Anastácio

Segundo ele, a capacitação representa uma oportunidade de transformar um recurso natural do Cerrado em fonte de renda para as famílias assentadas. "Quando o agricultor aprende a fazer a extração de forma correta e sustentável, ele agrega valor ao produto e cria uma nova oportunidade de geração de renda para sua família", afirmou.

O secretário ressaltou que o barbatimão possui aplicações terapêuticas reconhecidas e que novas pesquisas também vêm ampliando seu uso na medicina veterinária, aumentando as possibilidades de aproveitamento da planta e fortalecendo sua cadeia produtiva.

João Fernando lembrou ainda que outros produtos do Cerrado, como o baru e o pequi, também fazem parte da produção da agricultura familiar de Anastácio e são comercializados na feira municipal, contribuindo para complementar a renda dos produtores.

Outro ponto destacado pelo secretário foi a melhoria das estradas de acesso aos assentamentos rurais, facilitando o transporte da produção agrícola e o deslocamento das equipes de saúde até as comunidades. "A melhoria da infraestrutura beneficia tanto o escoamento da produção quanto o acesso da população aos serviços públicos, especialmente na área da saúde", disse.

Durante o dia de campo, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou vacinação e ações de promoção à saúde por meio da equipe da zona rural, envolvendo profissionais da Atenção Primária e da equipe multiprofissional.

Para João Fernando, a presença da saúde em eventos comunitários aproxima os serviços públicos da população e amplia o acesso aos cuidados preventivos, ao mesmo tempo em que fortalece iniciativas que unem desenvolvimento econômico, preservação ambiental e qualidade de vida no campo.


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