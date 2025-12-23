Acessibilidade

23 de Dezembro de 2025 • 23:58

Fim de ano

Prefeitura divulga cronograma de recesso e funcionamento dos serviços em Anastácio

A retomada integral de todos os serviços está programada para o dia 5 de janeiro de 2026

Da redação

Publicado em 23/12/2025 às 20:58

Durante esse período, alguns serviços essenciais permanecerão em funcionamento de forma escalonada / Arquivo/ O Pantaneiro

A Prefeitura Municipal de Anastácio entrará em recesso a partir do dia 24 de dezembro de 2025, com retorno das atividades administrativas normais marcado para o dia 5 de janeiro de 2026. Durante esse período, alguns serviços essenciais permanecerão em funcionamento de forma escalonada, conforme cronograma divulgado pela administração municipal.

Serviços de Saúde

A Unidade de Saúde da Família (ESF) Umbelina atenderá nos dias 26, 29 e 30 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026. No local, as equipes médica e de enfermagem estarão disponíveis das 7h às 22h, enquanto o atendimento odontológico funcionará das 7h às 17h.

A Farmácia Básica terá horários especiais:

  • 24/12 – 7h às 13h
  • 26/12 – 7h às 17h
  • 27/12 – 7h às 13h
  • 29 e 30/12 – 7h às 17h
  • 31/12 – 7h às 13h
  • 02/01 – 7h às 17h
  • 03/01 – 7h às 13h

Coleta de Lixo

O serviço de coleta de resíduos não será realizado nos dias 25 de dezembro de 2025 (Natal) e 1º de janeiro de 2026 (Ano Novo). A população deve ficar atenta ao calendário regular para os demais dias.

Assistência Social

Durante todo o período de recesso, o atendimento na área de Assistência Social será realizado exclusivamente por meio do Plantão Social, disponível pelo telefone (67) 99246-8342.

A Prefeitura reforça seu compromisso com a população e orienta que, em caso de emergência, os cidadãos utilizem os canais e horários informados. A retomada integral de todos os serviços está programada para o dia 5 de janeiro de 2026.

Deixe a sua opinião

