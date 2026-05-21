Prefeitura entrega equipamento de análises laboratoriais a hospital em Anastácio

Analisador automatizado AUDMAX 360 realiza até 540 testes por hora e proporciona maior agilidade e precisão nos diagnósticos
A máquina proporciona maior agilidade, precisão e eficiência nos exames laboratoriais realizados pela unidade hospitalar / Divulgação/Prefeitura de Anastácio
A Prefeitura Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a entrega de um moderno equipamento de análises laboratoriais ao Hospital ABRAMASTÁCIO, reforçando os investimentos na modernização da saúde pública e na melhoria do atendimento à população.
O novo equipamento, modelo AUDMAX 360, é um analisador automatizado de alta tecnologia, capaz de realizar até 360 testes fotométricos por hora, podendo alcançar até 540 testes por hora com sistema complementar de eletrodos. A máquina proporciona maior agilidade, precisão e eficiência nos exames laboratoriais realizados pela unidade hospitalar.
Entre os diferenciais do equipamento estão o sistema automatizado de lavagem, bandeja refrigerada para reagentes, capacidade para até 100 reagentes simultaneamente e tecnologia avançada de fotometria, garantindo mais segurança e confiabilidade nos resultados dos exames.
Com a aquisição, o Hospital ABRAMASTÁCIO amplia sua capacidade de atendimento, reduzindo o tempo de espera dos pacientes e oferecendo diagnósticos laboratoriais mais rápidos e precisos, fortalecendo a rede municipal de saúde.
A administração municipal destaca que o investimento representa mais um importante avanço para a saúde de Anastácio, reafirmando o compromisso da gestão com a modernização dos serviços públicos e com a qualidade no atendimento à população.
“Seguimos trabalhando para equipar nossas unidades de saúde com tecnologia e estrutura adequadas, garantindo mais eficiência, agilidade e cuidado para todos os anastacianos”, destacou o prefeito Cido.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
ACIDENTE FATAL
Ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima caída fora da pista, em meio à vegetação, ao lado de uma motocicleta Honda Fan
Cidadania
Ação contemplou moradores de 14 bairros na terça-feira (19); nesta quarta (20), comunidades indígenas também serão atendidas
Perigo
Fogo teve origem em botijão de gás acoplado a forno e foram necessários 500 litros de água para conter as chamas
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS