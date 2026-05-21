Acessibilidade

21 de Maio de 2026 • 12:38

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Prefeitura entrega equipamento de análises laboratoriais a hospital em Anastácio

Analisador automatizado AUDMAX 360 realiza até 540 testes por hora e proporciona maior agilidade e precisão nos diagnósticos

Da redação

Publicado em 21/05/2026 às 09:02

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A máquina proporciona maior agilidade, precisão e eficiência nos exames laboratoriais realizados pela unidade hospitalar / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a entrega de um moderno equipamento de análises laboratoriais ao Hospital ABRAMASTÁCIO, reforçando os investimentos na modernização da saúde pública e na melhoria do atendimento à população.

O novo equipamento, modelo AUDMAX 360, é um analisador automatizado de alta tecnologia, capaz de realizar até 360 testes fotométricos por hora, podendo alcançar até 540 testes por hora com sistema complementar de eletrodos. A máquina proporciona maior agilidade, precisão e eficiência nos exames laboratoriais realizados pela unidade hospitalar.

Entre os diferenciais do equipamento estão o sistema automatizado de lavagem, bandeja refrigerada para reagentes, capacidade para até 100 reagentes simultaneamente e tecnologia avançada de fotometria, garantindo mais segurança e confiabilidade nos resultados dos exames.

Com a aquisição, o Hospital ABRAMASTÁCIO amplia sua capacidade de atendimento, reduzindo o tempo de espera dos pacientes e oferecendo diagnósticos laboratoriais mais rápidos e precisos, fortalecendo a rede municipal de saúde.

A administração municipal destaca que o investimento representa mais um importante avanço para a saúde de Anastácio, reafirmando o compromisso da gestão com a modernização dos serviços públicos e com a qualidade no atendimento à população.

“Seguimos trabalhando para equipar nossas unidades de saúde com tecnologia e estrutura adequadas, garantindo mais eficiência, agilidade e cuidado para todos os anastacianos”, destacou o prefeito Cido.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

Lançamento da escola de Paraciclismo na Reitoria da UFMS em CG

Saúde

Projeto Olhar Renovado entrega óculos de grau gratuitos a moradores de Anastácio

ACIDENTE FATAL

Motociclista morre após sair da pista na BR-262

Ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima caída fora da pista, em meio à vegetação, ao lado de uma motocicleta Honda Fan

CULTURA

Neste domingo tem Coral Canto Jovem do Paraná

Publicidade

MAIS UM

Caminhonete capota na BR-262 em Anastácio

ÚLTIMAS

Cidadania

Famílias em vulnerabilidade recebem cobertores para enfrentar o frio em Aquidauana

Ação contemplou moradores de 14 bairros na terça-feira (19); nesta quarta (20), comunidades indígenas também serão atendidas

Perigo

Incêndio atinge padaria em Corumbá e danifica equipamentos e produtos

Fogo teve origem em botijão de gás acoplado a forno e foram necessários 500 litros de água para conter as chamas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo