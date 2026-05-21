Prefeitura entrega equipamento de análises laboratoriais a hospital em Anastácio

A máquina proporciona maior agilidade, precisão e eficiência nos exames laboratoriais realizados pela unidade hospitalar / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a entrega de um moderno equipamento de análises laboratoriais ao Hospital ABRAMASTÁCIO, reforçando os investimentos na modernização da saúde pública e na melhoria do atendimento à população.

O novo equipamento, modelo AUDMAX 360, é um analisador automatizado de alta tecnologia, capaz de realizar até 360 testes fotométricos por hora, podendo alcançar até 540 testes por hora com sistema complementar de eletrodos. A máquina proporciona maior agilidade, precisão e eficiência nos exames laboratoriais realizados pela unidade hospitalar.

Entre os diferenciais do equipamento estão o sistema automatizado de lavagem, bandeja refrigerada para reagentes, capacidade para até 100 reagentes simultaneamente e tecnologia avançada de fotometria, garantindo mais segurança e confiabilidade nos resultados dos exames.

Com a aquisição, o Hospital ABRAMASTÁCIO amplia sua capacidade de atendimento, reduzindo o tempo de espera dos pacientes e oferecendo diagnósticos laboratoriais mais rápidos e precisos, fortalecendo a rede municipal de saúde.

A administração municipal destaca que o investimento representa mais um importante avanço para a saúde de Anastácio, reafirmando o compromisso da gestão com a modernização dos serviços públicos e com a qualidade no atendimento à população.

“Seguimos trabalhando para equipar nossas unidades de saúde com tecnologia e estrutura adequadas, garantindo mais eficiência, agilidade e cuidado para todos os anastacianos”, destacou o prefeito Cido.

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