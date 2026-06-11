Prefeitura intensifica recuperação de ruas em bairros e vilas de Anastácio

Nos últimos dias, as equipes trabalharam em vários pontos de Anastácio, conforme cronograma / Divulgação

A Prefeitura de Anastácio segue executando serviços de manutenção e recuperação de vias em diferentes regiões da cidade. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (11), por meio da Secretaria Municipal de Obras.

Nos últimos dias, as equipes concentraram os trabalhos nas vilas Lider Barberi, Pentevi e Maior, além do bairro Cristo Rei. As ações incluem melhorias nas condições das ruas para facilitar o tráfego de veículos e garantir mais segurança para condutores e pedestres.

Segundo a administração municipal, os serviços fazem parte do cronograma contínuo de manutenção urbana desenvolvido pela Secretaria de Obras, com o objetivo de melhorar a mobilidade e oferecer mais qualidade de vida à população.

A prefeitura destacou, ainda, que a recuperação das vias contribui para reduzir transtornos causados pelo desgaste das ruas, principalmente em períodos de chuva, além de proporcionar melhores condições de acesso aos moradores das regiões atendidas.