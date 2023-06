Prefeitura reforça beneficiários para atualização de dados do Bolsa Família

Divulgação

Em Anastácio, a assistência social, por meio do setor de cadastro único do programa bolsa família, está solicitando que os usuários compareçam ao estratégia saúda de família Arapongas das 08h às 10h das 14h às 16 h, até o dia 23 de junho.

Os beneficiários precisam estar com os documentos pessoais e carteira de vacinação para a realização de pesagem e vacinação, referente ao cumprindo as condicionalidades do Bolsa Família.

Os ESFS Arapongas e Anastácio estão com atendimento em horário estendido das 17h às 21 horas.