PrestaÃ§Ã£o de contas da saÃºde de AnastÃ¡cio Ã© discutida em audiÃªncia pÃºblica

02 de Março de 2026 • 19:04

Gestão

Prestação de contas da saúde de Anastácio é discutida em audiência pública

A audiência pública é um momento importante para demonstrar todos os investimentos feitos na área da saúde durante o referido período

Da redação

Publicado em 02/03/2026 às 16:28

O encontro reuniu autoridades, profissionais da saúde e membros da comunidade / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Secretaria de Saúde de Anastácio realizou no dia 25 de fevereiro a Audiência Pública de Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2025, no Plenário Sales de Arruda Braga, da Câmara de Vereadores. O encontro reuniu autoridades, profissionais da saúde e membros da comunidade para acompanhar a apresentação dos investimentos e ações desenvolvidas no período.

A audiência pública é um momento importante para demonstrar todos os investimentos feitos na área da saúde durante o referido período. Também são apresentados à população a relação dos serviços oferecidos nos mais diversos setores da saúde no município, garantindo transparência na aplicação dos recursos públicos e permitindo o controle social sobre as políticas de saúde.

Participaram da audiência o secretário de Saúde João Fernando Guessy Braga, os vereadores Lincoln Pellicioni, Manoel Luiz, Aldo José dos Santos, Zequinha da Ótica, Fabiano da Silva, além de conselheiros municipais de saúde. A presença dos representantes do Legislativo e dos conselheiros reforça o compromisso com a fiscalização e o diálogo permanente entre o poder público e a sociedade.

Durante a apresentação, foram detalhados os investimentos realizados, os indicadores de atendimento, as ações desenvolvidas e os resultados alcançados pela rede municipal de saúde no terceiro quadrimestre de 2025, reafirmando o compromisso da gestão com a qualidade e a transparência na administração dos recursos destinados à saúde pública em Anastácio.

