PRF apreende 148kg de cocaína em Anastácio

Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na noite de segunda-feira (10), 148 kg de cocaína, em Anastácio. A droga era transportada em uma caminhonete Toyota Hilux.

Os policiais realizavam fiscalização na BR-419 quando tentaram abordar o veículo. O condutor não obedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga.

A equipe realizou acompanhamento tático até que o motorista e um passageiro abandonaram a caminhonete e fugiram a pé pela vegetação. Apesar das buscas realizadas, os suspeitos não foram localizados.

Durante a vistoria no interior do veículo, os policiais encontraram galões que escondiam 85,3 kg de cloridrato de cocaína, 62,7 kg de pasta base da droga e 18,5 kg de skunk - uma droga derivada da maconha com alto teor de substância psicoativa.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Anastácio.