PRF apreende dois veículos roubados em Anastácio

Divulgação/ PRF

Dois homens foram presos na manhã de quarta-feira (13) durante uma fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 482 da BR-262, em Anastácio. Os veículos conduzidos por eles — um Fiat Pulse branco e uma Fiat Strada branca — apresentavam ocorrências de roubo e adulteração de placas.



Segundo a PRF, a abordagem ocorreu por volta das 10h, quando os dois veículos pararam cerca de 100 metros antes da barreira policial, o que levantou suspeita da equipe. Durante a vistoria, os agentes constataram que as placas de identificação não correspondiam aos demais elementos dos veículos.



Após análise detalhada, verificou-se que o Fiat Pulse havia sido roubado no dia 7 de novembro, em São Paulo (SP), e a Fiat Strada tinha ocorrência de furto registrada no dia 11 de novembro, em Hortolândia (SP).



Os condutores, de 23 e 31 anos, informaram que haviam pegado os veículos em Campinas (SP) e que os levariam até Corumbá (MS). Ambos foram presos e encaminhados, junto com os automóveis, para a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde responderão pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

