PRF apreende 53 quilos de substância análoga a skunk em Anastácio

Droga apreendida foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Anastácio / Divulgação/PRF

Um jovem de 29 anos foi preso com 53 quilos de substância análoga a skunk durante uma fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na manhã desta quarta-feira (26), no quilômetro 492 da BR-262, em Anastácio.

A abordagem ocorreu por volta das 09h45, quando os policiais realizavam ronda ostensiva pela rodovia. O veículo Hyundai/HB20, de cor prata, seguia no sentido Corumbá/Campo Grande.

Durante a verificação dos equipamentos obrigatórios do automóvel, a equipe solicitou a abertura do porta-malas e encontrou diversos invólucros contendo substância análoga a skunk. Diante da constatação, o motorista recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo a PRF, o homem relatou espontaneamente que havia alugado o veículo em Balneário Camboriú (SC), cidade onde reside, e aceitado a proposta de um terceiro para viajar até Corumbá, onde faria o transporte do entorpecente.

Ainda conforme o relato, ele havia iniciado a viagem de retorno nesta quarta-feira, com destino final previsto para Curitiba (PR).

Sem ferimentos, o jovem foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde foram realizados os procedimentos para formalização do auto de prisão em flagrante. O veículo e a droga também foram entregues na unidade.

Também chamada de supermaconha, a droga skunk é conhecida por ser uma variedade de cannabis com maior concentração de substâncias psicoativas. Nesta semana, esse tipo de entorpecente foi apreendido durante ação da PM (Polícia Militar) que desarticulou um esquema de tráfico que abrangia Aquidauana e Anastácio.