PRF encaminha caminhões para o pátio após serem pegos com excesso de carga em Anastácio

Na manhã desse domingo, 27, a PRF (Polícia Rodoviária Federal), deparou-se na BR 262, Km 464 região do município de Anastácio, com veículos de carga transportando carvão que excediam os limites regulares previstos na Resolução CONTRAN nº 882/21 e nº 942/22 que estabelece limites de larguras de 2,60 metros e altura de 4,40 metros.

Existe uma observação em que os veículos até podem exceder os limites regulamentares, desde que possuam autorização expedida pelo DNIT (AET), sendo para cargas indivisíveis.

Os veículos fiscalizados, possuíam as respectivas medias: 3,30 metros; 3,40 metros e 3,50 metros de largura, superior aos 2,60 metros fixados pela Lei. Além de 5,00 metros de altura.

É importante observar que, com essa altura, corre-se o risco no percurso dentro da cidade, o arrebentamento de fios de energia, internet, telefone, dentre outros e ainda pode provocar acidentes, tornando maior o risco de tombamentos de carga. devido à altura da carga.

Ademais, o excesso verificado nas fiscalizações gera uma multa referente a infração de trânsito, prevista no art. 231, inciso IV do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). infração considerada grave e punida com multa de R$ 195,54. Os veículos foram notificados por excesso lateral, de altura e encaminhados para o pátio com a finalidade de realizarem o transbordo do excedente, bem como a regularização da carga.