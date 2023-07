PRF faz ação em Anastácio para combater irregularidades em transporte escolar

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) promoveu um encontro com motoristas de transporte escolar para orientar sobre as exigências previstas em lei para o transporte de estudantes. A reunião aconteceu na terça-feira, dia 18, no auditório do Cntro de Convenções, do município de Anastácio.

Conforme informações repassada pela PRF, durante o evento foram abordados diversos assuntos, entre eles os requisitos mínimos para fazer o transporte escolar de qualidade.

Também foram abordados os requisítos mínimos sobre condições do veículo e exigências para os condutores desse tipo de transporte.

A conversa durou cerca de uma hora e meia e reuniu 30 pessoas, entre elas motoristas e agentes da Polícia Rodoviária Federal. Essa é a primeira ação do ano, mas periodicamente a PRF faz ações desse tipo de trabalho como forma de garantir a educação para o trânsito e a segurança nas estradas.