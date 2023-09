PRF faz blitz educativa para conscientizar sobre Semana Nacional do Trânsito

Ronald Regis - O Pantaneiro

A Polícia Rodoviária Federal realizou, na manhã de hoje, 19, uma blitz educativa na BR- 262 em Anastácio. A ação é em alusão a Semana Nacional do Trânsito, comemorada todos os anos entre os dias 18 e 25 de setembro, conforme disposto no CTB.

Em todos os meses do ano, mas de forma concentrada neste mês, os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito empenham-se em suas atividades de educação, fiscalização e engenharia para, de forma conjunta, trabalhar na construção de vias e espaços mais seguros e sustentáveis ambientalmente.

“A PRF tem essa atividade na área de educação, onde intensifica as atividades de educação no trânsito com os usuários, a gente traz números relevantes na questão de acidentes, algumas infrações que são mais recorrentes na causa do acidente e faz uma interação com eles. E também sobre a direção defensiva”, destacou o PRF, Flávio Duarte.

Segundo ele, entre as principais infrações estão ultrapassagem irregular e ingestão de bebidas alcoólicas.

“Hoje 92% dos acidentes são por falha humana, o condutor ali que teve sua tomada de decisão no momento errado ou fator da pressa, além da manutenção do veículo”.

A equipe do site O Pantaneiro, o caminhoneiro Sidney Calisto contou que trabalha há 20 anos na profissão e pontuou sobre a importância da blitz educativa.

“A gente vê todo dia, estamos todo dia nas estradas, todo dia a gente perde um amigo, é muito importante essa conscientização”.