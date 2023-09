PRF salva homem que estava tendo choque anafilático em Anastácio

Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, na noite de ontem, 8, para atender uma ocorrência de uma pessoa que estava tendo choque anafilático, na BR-262/MS, km 482.

O senhor identificado como Inaldo Ferreira de Almeida estava sentado no restaurante do Gaúcho localizado do outro lado da BR 262, em frente ao posto da PMA, em Anastácio, quando precisou do resgate.

Após falar brevemente com o PRF Marcelo Marques, da equipe ordinária da UOP01, quando relatou ter sido picado por uma abelha, caiu ao solo com dificuldade severa para respirar.

De imediato a PRF P. Marim liberou o banco de trás da viatura, enquanto os PRFs Treib e Marcelo Marques colocaram Inaldo no banco traseiro e deslocaram de imediato para o Hospital Regional de Aquidauana, chegando em 5 minutos.

No hospital, Inaldo foi atendido prontamente.