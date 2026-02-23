Proerd retorna às escolas municipais de Anastácio para primeiro semestre de 2026

Durante o encontro, as autoridades reforçaram o compromisso conjunto com a formação cidadã e a proteção dos estudantes. / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio, em parceria com a Polícia Militar, dará continuidade no primeiro semestre de 2026 ao Proerd – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. A iniciativa será desenvolvida em quatro escolas da rede municipal, levando orientação e prevenção a centenas de estudantes.

Neste semestre, serão atendidas as escolas Teodoro Rondon, Honorivaldo Alves de Albres, Irmã Dulce e Alcebíades Alves de Albres. O programa contemplará alunos do 1º e do 5º ano do ensino fundamental, com uma proposta pedagógica que busca orientar as crianças, desde cedo, sobre escolhas responsáveis, prevenção ao uso de drogas e atitudes seguras para o dia a dia.

Os detalhes das ações foram tratados em reunião realizada na manhã desta segunda-feira (23), com as presenças do prefeito Manoel Aparecido - Cido, da secretária municipal de Educação, Vera Terra, e do tenente-coronel Willian do Nascimento, comandante do 7° Batalhão de Polícia Militar.

Durante o encontro, as autoridades reforçaram o compromisso conjunto com a formação cidadã e a proteção dos estudantes. A parceria entre a Administração Municipal e a Polícia Militar tem se mostrado positiva ao longo dos anos, gerando resultados concretos para os alunos da rede municipal.

O Proerd é um programa de caráter social e preventivo, executado pela Polícia Militar em escolas de todo o país, com o objetivo de prevenir o uso de drogas e a violência entre crianças e adolescentes. Em Anastácio, as atividades serão desenvolvidas ao longo do primeiro semestre, com formatura prevista para a conclusão do ciclo.

