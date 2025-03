Nelly Malheiros era bastante conhecida na cidade / Redes Sociais

A professora de Anastácio, Nelly Malheiros, de 63 anos, morreu vítima de pancreatite, em Campo Grande, onde estava internada há um mês. Nelly foi professora da Some (Sociedade Missionária Ebenezer de Anastácio) e a morte dela causa grande comoção na cidade.



Nelly era natural de Corumbá, se mudou para Aquidauana onde trabalhou no Bradesco durante uns anos. Voltou a Corumbá onde se formou e depois, regressou a Aquidauana.



A professora deu aula por anos na Some e fez grandes amizades. Há um mês, Nelly foi internada em Campo Grande, precisou ser intubada, mas não resistiu e morreu.



O velório acontece em Campo Grande, a partir das 7h desta terça-feira (4), na Rua 13 de Maio, 4558. O enterro também será na Capital, a partir das 15h30, no Cemitério Parque de Campo Grande.