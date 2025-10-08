Professores de Anastácio participam de formação do programa MS Alfabetiza

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

Professores da Rede Municipal de Ensino de Anastácio participaram nesta terça-feira (7) de uma etapa da formação continuada do programa MS Alfabetiza, promovida pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).



O encontro foi realizado durante todo o dia na Escola Municipal Aracy Moreira dos Santos e teve como objetivo discutir práticas voltadas ao aperfeiçoamento profissional dos docentes e à melhoria dos resultados de alfabetização nas escolas do município.





A abertura do evento contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido, o Cido, que destacou o investimento da administração na área educacional. Segundo o gestor, mais de R$ 2 milhões foram destinados à aquisição de material didático e à capacitação de professores.



O programa MS Alfabetiza é uma iniciativa estadual que visa apoiar os municípios na implementação de políticas voltadas à alfabetização na idade certa, por meio de formações, acompanhamento pedagógico e ações integradas entre estado e redes municipais de ensino.

