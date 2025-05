Profissionais da Saúde de Anastácio recebem capacitação em primeiros socorros

Equipe aprende técnicas de primeiros socorros / Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com o Senar e o Sindicato Rural, promoveu na última quarta-feira (15) uma capacitação em primeiros socorros direcionada aos profissionais da Atenção Especializada em Saúde. A formação aconteceu no Centro de Qualificação Profissional (CQP) e contou com momentos teóricos e práticos.

Durante a capacitação, os participantes tiveram a oportunidade de aprender e praticar técnicas fundamentais para o atendimento inicial em situações de emergência, como paradas cardiorrespiratórias, engasgos, fraturas e ferimentos. A abordagem prática garantiu o desenvolvimento de habilidades essenciais para a atuação rápida e segura em momentos críticos.

A qualificação contínua da equipe de saúde é uma prioridade da administração municipal, que reforça a importância da preparação técnica para garantir mais agilidade e eficiência no atendimento à população. “Capacitar nossos servidores em primeiros socorros é uma forma de cuidar não apenas dos profissionais, mas principalmente das vidas que dependem deles em situações de urgência”, destacou a Secretaria de Saúde.

