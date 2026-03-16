Profissionais de AnastÃ¡cio participam de congresso sobre autismo em Ponta PorÃ£

Representaram o municÃpio a coordenadora do CEAME-TEA, Larissa Urunaga, e a psicÃ³loga Jacqueline Pontes
DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de AnastÃ¡cio
Profissionais da área de saúde de Anastácio participaram, no fim de semana, do Congresso Internacional Autismo sem Fronteira, realizado em Ponta Porã.
Representaram o município a coordenadora do CEAME-TEA, Larissa Urunaga, e a psicóloga Jacqueline Pontes.
Durante o evento, foram realizadas palestras e debates sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), com a participação de profissionais de diferentes regiões. As atividades abordaram temas relacionados a práticas, atualizações e atendimento na área.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a participação no congresso tem relação com a atuação das profissionais no Centro de Atendimento Multidisciplinar Especializado (CEAME-TEA), contribuindo para a aplicação de conhecimentos nos atendimentos realizados no município.
A participação foi viabilizada pela Administração Municipal, por meio da Secretaria de Saúde.
COMEMORAÃ‡ÃƒO
O evento acontece na Comunidade SÃ£o JosÃ©, localizada no Assentamento Monjolinho, reunindo fiÃ©is e moradores em um momento de fÃ©, confraternizaÃ§Ã£o e celebraÃ§Ã£o.
AssistÃªncia social
Encontros acontecem entre 17 e 31 de marÃ§o no Centro da Juventude e ESFs; participaÃ§Ã£o Ã© obrigatÃ³ria
Economia
Contribuintes acima de 80 anos tÃªm prioridade
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS