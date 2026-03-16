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Profissionais de AnastÃ¡cio participam de congresso sobre autismo em Ponta PorÃ£

Representaram o municÃ­pio a coordenadora do CEAME-TEA, Larissa Urunaga, e a psicÃ³loga Jacqueline Pontes

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 17/03/2026 Ã s 10:53

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DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de AnastÃ¡cio

Profissionais da área de saúde de Anastácio participaram, no fim de semana, do Congresso Internacional Autismo sem Fronteira, realizado em Ponta Porã.

Representaram o município a coordenadora do CEAME-TEA, Larissa Urunaga, e a psicóloga Jacqueline Pontes.

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Durante o evento, foram realizadas palestras e debates sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), com a participação de profissionais de diferentes regiões. As atividades abordaram temas relacionados a práticas, atualizações e atendimento na área.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a participação no congresso tem relação com a atuação das profissionais no Centro de Atendimento Multidisciplinar Especializado (CEAME-TEA), contribuindo para a aplicação de conhecimentos nos atendimentos realizados no município.

A participação foi viabilizada pela Administração Municipal, por meio da Secretaria de Saúde.

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