27 de Novembro de 2025 • 13:52

Turismo

Profissional de Anastácio é indicada a prêmio nacional de Turismo

A categoria reconhece profissionais do serviço público que atuam diretamente na formulação e execução de políticas para o desenvolvimento do turismo no Brasil

Da redação

Publicado em 27/11/2025 às 09:57

Arquivo Pessoal

A turismóloga Danielle Cardoso de Moura, moradora de Anastácio e gerente do Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul, foi indicada ao Prêmio Nacional do Turismo 2025, do Ministério do Turismo (MTur), na categoria “Governo – Técnicos”. A categoria reconhece profissionais do serviço público que atuam diretamente na formulação e execução de políticas para o desenvolvimento do turismo no Brasil.

A indicação destaca o trabalho desenvolvido por Danielle no fortalecimento da gestão pública baseada em dados, inteligência e inovação. À frente do Observatório, ela lidera iniciativas que qualificam a produção de informações estratégicas e contribuem para decisões mais eficientes na promoção dos destinos sul-mato-grossenses.

Danielle também idealizou a plataforma Alumia, apontada como uma das ferramentas públicas de inteligência turística mais completas do país. O sistema reúne dados que auxiliam gestores, trade turístico e comunidade a compreender tendências, melhorar a tomada de decisões e aprimorar a experiência de visitantes e moradores.

“Sou turismóloga e pesquisadora, com 28 anos de experiência na gestão pública, sendo 14 atuando no Turismo. Minha trajetória é movida pela crença de que dados podem transformar territórios. Ser indicada ao Prêmio do MTur na categoria Governo – Técnicos é, para mim, o reconhecimento de que inteligência e inovação também transformam o setor — de forma silenciosa, mas profundamente estratégica”, afirmou Danielle.

Votação popular está aberta

A escolha dos vencedores conta com votação popular, e a participação do público é essencial para validar as indicações.

Como votar:

Acesse o link:
https://tinyurl.com/ymn3u7ph

Encontre a categoria Profissionais – Governo: Técnicos
Selecione Danielle Cardoso de Moura

Confirme o voto pelo e-mail
É obrigatório clicar no link enviado para que o voto seja computado.

Leia Também

Economia

Quiabo tem queda de 15% na CEASA MS enquanto mamão e batata sobem

Boletim semanal aponta recuo por maior oferta e altas para mamão e batata inglesa

Cidades

Placa reforça proibição de pesca no Rio da Prata e amplia fiscalização

Instalação ocorre na confluência com o Rio Miranda e integra ação conjunta de institutos e Polícia Ambiental

