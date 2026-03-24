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Programa Ativamente de AnastÃ¡cio Ã© ampliado e leva atividades fÃ­sicas Ã  zona rural

Iniciativa comeÃ§ou na segunda-feira (23) na ESF da ColÃ´nia VeredÃ£o e deve ser expandida para outras unidades rurais; secretÃ¡rio de SaÃºde participou dos exercÃ­cios

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 24/03/2026 Ã s 16:27

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O programa Ativamente Ã© voltado Ã  promoÃ§Ã£o da saÃºde por meio da prÃ¡tica regular de atividades fÃ­sicas / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio

As ações do Grupo Ativamente foram ampliadas e agora também chegam à zona rural de Anastácio, levando mais qualidade de vida aos moradores atendidos pelas Estratégias de Saúde da Família (ESFs). A iniciativa busca incentivar a prática de atividades físicas e o cuidado com a saúde, de forma acessível e próxima da população.

Na última segunda-feira (23), teve início o Ativamente na ESF da Colônia Veredão, reunindo pacientes que desejam adotar hábitos mais saudáveis e melhorar a qualidade de vida. A proposta é expandir gradualmente o programa para outras unidades rurais, fortalecendo a promoção da saúde em todo o município.

O secretário de Saúde, João Fernando Guessy Braga, acompanhou de perto o início das atividades e também participou dos exercícios, reforçando o compromisso da gestão com ações que incentivam o bem-estar da população. A presença do gestor na atividade demonstra a importância atribuída à iniciativa e a integração entre equipes de saúde e comunidade.

O programa Ativamente é voltado à promoção da saúde por meio da prática regular de atividades físicas, contribuindo para a prevenção de doenças, o controle de condições crônicas e a melhoria da qualidade de vida dos participantes. A ampliação para a zona rural representa um avanço no acesso a serviços de saúde e bem-estar para as comunidades mais distantes do centro urbano.

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