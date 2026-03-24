O programa Ativamente Ã© voltado Ã promoÃ§Ã£o da saÃºde por meio da prÃ¡tica regular de atividades fÃ­sicas / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio

As ações do Grupo Ativamente foram ampliadas e agora também chegam à zona rural de Anastácio, levando mais qualidade de vida aos moradores atendidos pelas Estratégias de Saúde da Família (ESFs). A iniciativa busca incentivar a prática de atividades físicas e o cuidado com a saúde, de forma acessível e próxima da população.

Na última segunda-feira (23), teve início o Ativamente na ESF da Colônia Veredão, reunindo pacientes que desejam adotar hábitos mais saudáveis e melhorar a qualidade de vida. A proposta é expandir gradualmente o programa para outras unidades rurais, fortalecendo a promoção da saúde em todo o município.

O secretário de Saúde, João Fernando Guessy Braga, acompanhou de perto o início das atividades e também participou dos exercícios, reforçando o compromisso da gestão com ações que incentivam o bem-estar da população. A presença do gestor na atividade demonstra a importância atribuída à iniciativa e a integração entre equipes de saúde e comunidade.

O programa Ativamente é voltado à promoção da saúde por meio da prática regular de atividades físicas, contribuindo para a prevenção de doenças, o controle de condições crônicas e a melhoria da qualidade de vida dos participantes. A ampliação para a zona rural representa um avanço no acesso a serviços de saúde e bem-estar para as comunidades mais distantes do centro urbano.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!