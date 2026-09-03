Programa Cesta Solidária atende cerca de mil famílias em Anastácio

Entrega de cestas ocorreu no Ginásio Poliesportivo Severino Martins Silva / Divulgação

A Prefeitura de Anastácio realizou, nesta quinta-feira (03), mais uma etapa de entrega do Programa Cesta Solidária. O benefício atende, aproximadamente, 1 mil famílias do município que cumprem as condicionalidades previstas em lei e são acompanhadas pela rede de apoio.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e ocorreu no Ginásio Poliesportivo Severino Martins Silva. Além de receberem o benefício, as famílias participaram de orientações sobre direitos do cidadão, serviços disponibilizados pela Administração Municipal e outros assuntos relacionados ao atendimento público.

Durante a programação, a equipe da Coordenadoria Municipal de Trânsito também repassou informações sobre a condução segura de bicicletas elétricas, com orientações voltadas à prevenção de acidentes e à circulação adequada desses veículos.

O atendimento às famílias é realizado de forma contínua por meio do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e dos projetos sociais desenvolvidos pelo município. Para ter acesso ao benefício, é necessário atender as condições estabelecidas pela legislação municipal.

Participaram da entrega Willian Escobar, representando a Secretaria Municipal de Assistência Social, e o secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga.

A iniciativa integra as ações de assistência desenvolvidas pelo município para atender famílias em situação de vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, aproximar a população dos serviços e informações disponibilizados pelo Poder Público.

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