04 de Outubro de 2025 • 12:16

Gestão

Programa de Aquisição de Alimentos beneficia 200 famílias em Anastácio

Os alimentos distribuídos foram adquiridos diretamente da Cooperativa Agropecuária de Anastácio

Da redação

Publicado em 04/10/2025 às 10:15

A ação distribuiu kits de alimentos frescos para mais de 200 famílias nos bairros Lydio Barbiere e Vila Maior / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Administração Municipal de Anastácio realizou, na sexta-feira, dia 3 de outubro, a 4ª etapa do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A ação distribuiu kits de alimentos frescos para mais de 200 famílias nos bairros Lydio Barbiere e Vila Maior.

O PAA tem o duplo objetivo de fortalecer o combate à insegurança alimentar no município e, ao mesmo tempo, valorizar a agricultura familiar local. Os alimentos distribuídos foram adquiridos diretamente da Cooperativa Agropecuária de Anastácio (Copran), garantindo produtos de qualidade e frescos para as famílias beneficiadas.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em promover a segurança alimentar e apoiar os produtores rurais da região.

