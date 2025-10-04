Programa de Aquisição de Alimentos beneficia 200 famílias em Anastácio

A ação distribuiu kits de alimentos frescos para mais de 200 famílias nos bairros Lydio Barbiere e Vila Maior / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Administração Municipal de Anastácio realizou, na sexta-feira, dia 3 de outubro, a 4ª etapa do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A ação distribuiu kits de alimentos frescos para mais de 200 famílias nos bairros Lydio Barbiere e Vila Maior.

O PAA tem o duplo objetivo de fortalecer o combate à insegurança alimentar no município e, ao mesmo tempo, valorizar a agricultura familiar local. Os alimentos distribuídos foram adquiridos diretamente da Cooperativa Agropecuária de Anastácio (Copran), garantindo produtos de qualidade e frescos para as famílias beneficiadas.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em promover a segurança alimentar e apoiar os produtores rurais da região.

