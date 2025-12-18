Programa de regularização de débitos em Anastácio vai até o dia 31 de dezembro

A campanha, considerada a última chamada antes do encerramento do ano, busca estimular a regularização fiscal de maneira acessível / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Anastácio está intensificando a divulgação do programa "Regulariza Anastácio", uma iniciativa que oferece condições especiais e descontos progressivos para contribuintes – pessoas físicas e jurídicas – quitarem seus débitos com o município. O prazo final para adesão é 31 de dezembro de 2025.

A campanha, considerada a última chamada antes do encerramento do ano, busca estimular a regularização fiscal de maneira acessível. O programa apresenta uma escala de benefícios: para pagamento à vista, o desconto sobre juros e multas é de 100%. Para quem optar pelo parcelamento, os descontos são de 90% para até 6 parcelas, 80% para 7 a 12 parcelas e 60% para planos entre 13 e 24 parcelas.

A administração municipal reforça que esta é uma oportunidade única, com condições que não se repetirão, e visa evitar transtornos futuros aos contribuintes. O objetivo é facilitar a vida do cidadão, permitindo que ele regularize sua situação pagando menos.

Serviço – Os interessados podem procurar o Setor de Tributação, localizado na Rua 27 de Julho, 1390, Centro, ou entrar em contato pelo telefone 3245-1400 para obter mais informações e formalizar a adesão ao programa. A prefeitura convoca a população a aproveitar a chance de iniciar 2026 com as contas em dia.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!