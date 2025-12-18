Acessibilidade

18 de Dezembro de 2025 • 16:39

Fisco municipal

Programa de regularização de débitos em Anastácio vai até o dia 31 de dezembro

A administração municipal reforça que esta é uma oportunidade única, com condições que não se repetirão

Da redação

Publicado em 18/12/2025 às 16:25

A campanha, considerada a última chamada antes do encerramento do ano, busca estimular a regularização fiscal de maneira acessível / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Anastácio está intensificando a divulgação do programa "Regulariza Anastácio", uma iniciativa que oferece condições especiais e descontos progressivos para contribuintes – pessoas físicas e jurídicas – quitarem seus débitos com o município. O prazo final para adesão é 31 de dezembro de 2025.

A campanha, considerada a última chamada antes do encerramento do ano, busca estimular a regularização fiscal de maneira acessível. O programa apresenta uma escala de benefícios: para pagamento à vista, o desconto sobre juros e multas é de 100%. Para quem optar pelo parcelamento, os descontos são de 90% para até 6 parcelas, 80% para 7 a 12 parcelas e 60% para planos entre 13 e 24 parcelas.

A administração municipal reforça que esta é uma oportunidade única, com condições que não se repetirão, e visa evitar transtornos futuros aos contribuintes. O objetivo é facilitar a vida do cidadão, permitindo que ele regularize sua situação pagando menos.

Serviço – Os interessados podem procurar o Setor de Tributação, localizado na Rua 27 de Julho, 1390, Centro, ou entrar em contato pelo telefone 3245-1400 para obter mais informações e formalizar a adesão ao programa. A prefeitura convoca a população a aproveitar a chance de iniciar 2026 com as contas em dia.

