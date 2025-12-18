Programa de regularização de débitos em Anastácio vai até o dia 31 de dezembro

A administração municipal reforça que esta é uma oportunidade única, com condições que não se repetirão
A campanha, considerada a última chamada antes do encerramento do ano, busca estimular a regularização fiscal de maneira acessível / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Anastácio está intensificando a divulgação do programa "Regulariza Anastácio", uma iniciativa que oferece condições especiais e descontos progressivos para contribuintes – pessoas físicas e jurídicas – quitarem seus débitos com o município. O prazo final para adesão é 31 de dezembro de 2025.
A campanha, considerada a última chamada antes do encerramento do ano, busca estimular a regularização fiscal de maneira acessível. O programa apresenta uma escala de benefícios: para pagamento à vista, o desconto sobre juros e multas é de 100%. Para quem optar pelo parcelamento, os descontos são de 90% para até 6 parcelas, 80% para 7 a 12 parcelas e 60% para planos entre 13 e 24 parcelas.
A administração municipal reforça que esta é uma oportunidade única, com condições que não se repetirão, e visa evitar transtornos futuros aos contribuintes. O objetivo é facilitar a vida do cidadão, permitindo que ele regularize sua situação pagando menos.
Serviço – Os interessados podem procurar o Setor de Tributação, localizado na Rua 27 de Julho, 1390, Centro, ou entrar em contato pelo telefone 3245-1400 para obter mais informações e formalizar a adesão ao programa. A prefeitura convoca a população a aproveitar a chance de iniciar 2026 com as contas em dia.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Anastácio
Evento acontece hoje, 13/12, e contará com louvores, coreografias, atividades educativas e momentos de interação
Cuidado
A ação, de caráter solidário, foi organizada pela prefeitura de Nioaque
Ensino Superior
A solenidade marcou a conclusão de uma importante etapa na vida acadêmica dos novos profissionais
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS