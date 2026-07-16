Acessibilidade

16 de Julho de 2026 • 16:03

Buscar

Últimas notícias
X
Monjolinho

Programa de saúde bucal atende 50 famílias em assentamento de Anastácio

Moradores recebem kits de higiene bucal e passam por procedimentos como limpezas, restaurações e cirurgias odontológicas

Redação O Pantaneiro

Publicado em 16/07/2026 às 14:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Iniciativa leva atendimento odontológico às comunidades rurais / Divulgação

Cerca de 50 famílias do Assentamento Monjolinho, em Anastácio, estão sendo beneficiadas pelo programa Sorrindo no Campo MS. A iniciativa, que acontece ao longo de toda esta semana, leva atendimento odontológico às comunidades rurais e amplia o acesso da população a serviços de saúde bucal.

Os atendimentos seguem até esta sexta-feira (17) e incluem a distribuição de kits de higiene bucal, além da realização de procedimentos como limpezas, restaurações e cirurgias odontológicas.

Programa Sorrindo no Campo MS atende 50 famílias do Assentamento Monjolinho2

A ação é desenvolvida por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Anastácio, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, e o Sindicato Rural, com o objetivo de facilitar o acesso dos moradores do campo a serviços essenciais, reduzindo a necessidade de deslocamento até a área urbana.

O Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) é o responsável pelo programa Sorrindo no Campo MS, que utiliza um consultório odontológico itinerante para levar atendimento especializado aos trabalhadores rurais e suas famílias. A iniciativa busca diminuir as dificuldades enfrentadas por quem vive distante dos centros urbanos, onde o acesso aos serviços de saúde costuma ser mais limitado.

Programa Sorrindo no Campo MS atende 50 famílias do Assentamento Monjolinho3

Além de promover o tratamento odontológico, o programa também incentiva a prevenção de doenças bucais e reforça a importância dos cuidados diários com a higiene, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Contagem regressiva em Anastácio

Munhoz & Mariano levarão grandes sucessos para 18ª Festa da Farinha

Esporte

Inscrições para os Jogos Evangélicos de Anastácio seguem abertas até sexta-feira

Anastácio

Festa da Farinha terá Lendas 67 revivendo clássicos do Grupo Tradição

Banda sobe ao palco na primeira noite do evento, na Praça Arandu, com promessa de muita animação e nostalgia

URGENTE

Bebê agredido pela mãe em Anastácio é transferido para Santa Casa

Publicidade

URGENTE

Filho de 12 anos pede socorro e mãe é presa em flagrante por agredir bebê em Anastácio

ÚLTIMAS

Integração

Acordo entre Brasil e Paraguai fortalece projeto do Aeroporto Binacional de Ponta Porã

Nova política de integração aérea da América do Sul reforça proposta defendida na fronteira e apoiada pelo senador Nelsinho Trad

Cartão-postal de Aquidauana

Prefeitura e Exército realizam mutirão de limpeza na Lagoa Comprida

Militares do 9º Batalhão de Engenharia de Combate atuam na retirada de camalotes e resíduos do parque em parceria com equipes do município

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo