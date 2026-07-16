Programa de saúde bucal atende 50 famílias em assentamento de Anastácio

Moradores recebem kits de higiene bucal e passam por procedimentos como limpezas, restaurações e cirurgias odontológicas
Iniciativa leva atendimento odontológico às comunidades rurais / Divulgação
Cerca de 50 famílias do Assentamento Monjolinho, em Anastácio, estão sendo beneficiadas pelo programa Sorrindo no Campo MS. A iniciativa, que acontece ao longo de toda esta semana, leva atendimento odontológico às comunidades rurais e amplia o acesso da população a serviços de saúde bucal.
Os atendimentos seguem até esta sexta-feira (17) e incluem a distribuição de kits de higiene bucal, além da realização de procedimentos como limpezas, restaurações e cirurgias odontológicas.
A ação é desenvolvida por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Anastácio, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, e o Sindicato Rural, com o objetivo de facilitar o acesso dos moradores do campo a serviços essenciais, reduzindo a necessidade de deslocamento até a área urbana.
O Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) é o responsável pelo programa Sorrindo no Campo MS, que utiliza um consultório odontológico itinerante para levar atendimento especializado aos trabalhadores rurais e suas famílias. A iniciativa busca diminuir as dificuldades enfrentadas por quem vive distante dos centros urbanos, onde o acesso aos serviços de saúde costuma ser mais limitado.
Além de promover o tratamento odontológico, o programa também incentiva a prevenção de doenças bucais e reforça a importância dos cuidados diários com a higiene, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas.
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