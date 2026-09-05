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Programa de saúde rural realiza cerca de 300 atendimentos em Anastácio

Atendimentos gratuitos foram realizados neste sábado; ação ofereceu consultas em seis especialidades

Redação O Pantaneiro

Publicado em 05/09/2026 às 15:00

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Ação foi realizada neste sábado / Divulgação

Cerca de 300 atendimentos gratuitos foram realizados neste sábado (05), no CEM (Centro de Especialidades Médicas) de Anastácio, durante o Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural. A iniciativa foi promovida pela Administração Municipal em parceria com o Sindicato Rural e o Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul).

A ação ofereceu atendimentos nas áreas de urologia, ginecologia, dermatologia, oftalmologia, pediatria e clínica geral, ampliando o acesso a serviços de saúde e prevenção.

Os atendimentos beneficiaram produtores rurais e a comunidade em geral, com orientações e cuidados voltados à promoção da saúde e à qualidade de vida.

De acordo com a Prefeitura de Anastácio, a iniciativa integra as ações realizadas em parceria para levar atendimento à população e reforçar os trabalhos preventivos no município.

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