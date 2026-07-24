Programa beneficia mais de 200 famílias com alimentos em Anastácio

Beneficiários receberam sacolões com alimentos produzidos pela agricultura familiar / Divulgação

Mais de 200 famílias de Anastácio foram beneficiadas, nesta sexta-feira (24), em nova etapa de distribuição de sacolões através do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos). A entrega foi realizada na ESF (Estratégia de Saúde da Família) Arapongas, no período da manhã.

Os beneficiários receberam sacolões com alimentos produzidos pela agricultura familiar, incluindo alface, tomate, cheiro-verde, abobrinha, mandioca e pão de forma, garantindo produtos frescos e de qualidade para as famílias atendidas pelo programa.

O PAA é uma iniciativa do Governo Federal executada pela Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável, em parceria com a Copran (Cooperativa dos Produtores Rurais da Região do Pulador de Anastácio).

Além de contribuir para a segurança alimentar da população, o programa fortalece a agricultura familiar ao ampliar as oportunidades de comercialização da produção local, beneficiando diretamente produtores rurais e famílias em situação de vulnerabilidade.

A entrega contou com a participação dos secretários municipais Jairo Arruda, de Desenvolvimento Econômico Sustentável, e João Fernando Guessy Braga, de Saúde, além do vereador João Macalé (PSD).