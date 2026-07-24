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Agricultura familiar

Programa beneficia mais de 200 famílias com alimentos em Anastácio

Manhã desta sexta-feira marcou mais uma etapa de distribuição de sacolões do PAA

Redação O Pantaneiro

Publicado em 24/07/2026 às 15:25

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Beneficiários receberam sacolões com alimentos produzidos pela agricultura familiar / Divulgação

Mais de 200 famílias de Anastácio foram beneficiadas, nesta sexta-feira (24), em nova etapa de distribuição de sacolões através do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos). A entrega foi realizada na ESF (Estratégia de Saúde da Família) Arapongas, no período da manhã.

Os beneficiários receberam sacolões com alimentos produzidos pela agricultura familiar, incluindo alface, tomate, cheiro-verde, abobrinha, mandioca e pão de forma, garantindo produtos frescos e de qualidade para as famílias atendidas pelo programa.

Mais de 200 famílias recebem alimentos do PAA em Anastácio3

O PAA é uma iniciativa do Governo Federal executada pela Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável, em parceria com a Copran (Cooperativa dos Produtores Rurais da Região do Pulador de Anastácio).

Mais de 200 famílias recebem alimentos do PAA em Anastácio

Além de contribuir para a segurança alimentar da população, o programa fortalece a agricultura familiar ao ampliar as oportunidades de comercialização da produção local, beneficiando diretamente produtores rurais e famílias em situação de vulnerabilidade.

Mais de 200 famílias recebem alimentos do PAA em Anastácio4

A entrega contou com a participação dos secretários municipais Jairo Arruda, de Desenvolvimento Econômico Sustentável, e João Fernando Guessy Braga, de Saúde, além do vereador João Macalé (PSD).

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