Programa "Regulariza Anastácio" entra nos últimos dias com descontos de até 100%

A prefeitura convoca a população a aproveitar esta oportunidade para iniciar o ano de 2026 com as contas em dia / Divulgação/Agência Brasil

A Prefeitura de Anastácio reforça, nesta última semana do ano, a campanha informativa sobre o programa "Regulariza Anastácio". A iniciativa, que oferece condições especiais e descontos progressivos para que contribuintes – pessoas físicas e jurídicas – quitarem seus débitos com o município, tem prazo final para adesão no próximo dia 31 de dezembro.

Considerada a última chamada antes do encerramento do exercício, a campanha busca estimular a regularização fiscal de forma amplamente acessível. O programa estabelece uma tabela de benefícios conforme a forma de pagamento escolhida. Para o pagamento à vista, o desconto sobre juros e multas chega a 100%. Para quem optar pelo parcelamento, os descontos são progressivos: 90% para planos de até 6 parcelas, 80% para parcelamentos entre 7 e 12 vezes, e 60% para acordos que se estendam de 13 a 24 parcelas.

A administração municipal destaca que esta é uma oportunidade única, com condições que não se repetirão. O objetivo central do programa é evitar transtornos futuros aos contribuintes, facilitando a vida do cidadão ao permitir que ele regularize sua situação fiscal pagando valores significativamente menores.

O Setor de Tributação, localizado na Rua 27 de Julho, 1390, no Centro de Anastácio, é o ponto de atendimento para interessados. Outra opção é o contato telefônico pelo número 3245-1400, para obter mais informações e formalizar a adesão ao programa. A prefeitura convoca a população a aproveitar esta oportunidade para iniciar o ano de 2026 com as contas em dia e a situação regularizada perante o município.

