Acessibilidade

13 de Dezembro de 2025 • 12:13

Buscar

Últimas notícias
X
Anastácio

Projeto "Acolher e Transformar" acontece hoje e reforça cuidado com crianças e famílias

Evento acontece hoje, 13/12, e contará com louvores, coreografias, atividades educativas e momentos de interação

Redação

Publicado em 13/12/2025 às 08:27

Atualizado em 13/12/2025 às 11:34

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A M.D.R Volta Filho Meu “Afonso Paim” realiza hoje, dia 13 de dezembro, às 14h, o projeto “Acolher e Transformar”, uma iniciativa voltada para crianças e famílias de todas as congregações.

O projeto tem à frente Solange, Joacir, Yasmim, Mateus, com a liderança espiritual do pastor João Batista e o apoio da missionária Kamila. Juntos, eles coordenam uma programação especial focada no acolhimento, no ensino de valores cristãos e no fortalecimento dos laços familiares.

A programação conta com louvores, coreografias, atividades educativas e momentos de interação, proporcionando às crianças um ambiente de alegria, cuidado e aprendizado. O espaço foi preparado com carinho para transmitir a mensagem central do projeto: acolher para transformar vidas.

A iniciativa reforça o compromisso da M.D.R Volta Filho Meu “Afonso Paim” com o cuidado espiritual e social das crianças, destacando a importância de investir na infância como base para um futuro melhor.

O evento é aberto para todas as congregações e segue acontecendo ao longo da tarde.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Anastácio premia alunos do Concurso de Leitura

Anastácio

Feira da Agricultura Familiar de Anastácio acontece nesta sexta

Anastácio

Mulher tem fratura exposta após acidente de moto em Anastácio

Equipe do SAMU realizou atendimento no local prestando os primeiros socorros

Alerta

Sistema de Cadastro Único ficará indisponível para manutenção em Anastácio

Publicidade

Título inédito

Anastácio conquista vice-campeonato na Copa Assomasul e garante acesso à Série A

ÚLTIMAS

Segurança

Prefeitura de Aquidauana lança campanha "Brinde à Vida: Zero Álcool no Volante"

Objetivo é alertar sobre riscos no trânsito durante festas de fim de ano

Tráfico

PRF apreende mais de 190 quilos de drogas em caminhão na BR-262

Em depoimento, o motorista afirmou que receberia um valor em dinheiro para transportar a carga de Corumbá até uma cidade do estado de São Paulo

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo