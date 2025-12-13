Projeto "Acolher e Transformar" acontece hoje e reforça cuidado com crianças e famílias

Evento acontece hoje, 13/12, e contará com louvores, coreografias, atividades educativas e momentos de interação
A M.D.R Volta Filho Meu “Afonso Paim” realiza hoje, dia 13 de dezembro, às 14h, o projeto “Acolher e Transformar”, uma iniciativa voltada para crianças e famílias de todas as congregações.
O projeto tem à frente Solange, Joacir, Yasmim, Mateus, com a liderança espiritual do pastor João Batista e o apoio da missionária Kamila. Juntos, eles coordenam uma programação especial focada no acolhimento, no ensino de valores cristãos e no fortalecimento dos laços familiares.
A programação conta com louvores, coreografias, atividades educativas e momentos de interação, proporcionando às crianças um ambiente de alegria, cuidado e aprendizado. O espaço foi preparado com carinho para transmitir a mensagem central do projeto: acolher para transformar vidas.
A iniciativa reforça o compromisso da M.D.R Volta Filho Meu “Afonso Paim” com o cuidado espiritual e social das crianças, destacando a importância de investir na infância como base para um futuro melhor.
O evento é aberto para todas as congregações e segue acontecendo ao longo da tarde.
