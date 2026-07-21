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Programação

Projeto Ativamente oferece atividades físicas gratuitas em Anastácio

Programação contempla bairros, unidades de saúde e atividades para crianças ao longo da semana

Redação O Pantaneiro

Publicado em 21/07/2026 às 15:20

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As atividades são gratuitas e contam com acompanhamento de profissionais de Educação Física / Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio divulgou a programação semanal do Projeto Ativamente, iniciativa desenvolvida pela equipe multiprofissional da Atenção Primária à Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e promover mais saúde, qualidade de vida e bem-estar à população.

As atividades são gratuitas e contam com acompanhamento de profissionais de educação física, sendo realizadas em unidades de ESF (Estratégia Saúde da Família), praças e outros espaços públicos do município.

O professor Patrick é responsável pelas seguintes atividades:

Segunda-feira: Pulador, às 07h; Veredão, às 08h;
Terça-feira: ESF Arapongas, às 07h; ESF Rodrigo Chagas, às 08h;
Quarta-feira: ESF Umbelina, às 06h30; ESF Anastácio, às 07h15; ESF Benta Vieira, às 08h15;
Quinta-feira: ESF Maria Francisca, às 06h20; ESF Arapongas, às 07h; ESF Rodrigo Chagas, às 08h;
Sexta-feira: ESF Umbelina, às 06h30; ESF Benta Vieira, às 07h30; Veredão, às 16h.

Já a professora Renata atende nos seguintes locais:

Segunda-feira: ESF Arapongas, às 07h20; ESF Altos, às 08h30;
Terça-feira: Praça Garibaldi Medeiros, às 06h30; ESF Alfredo Garcia, às 08h e às 09h;
Quarta-feira: ESF Arapongas, às 07h20; Parque Anastácio, às 08h; ESF Altos, às 08h40;
Quinta-feira: Praça Garibaldi Medeiros, às 06h30; ESF Alfredo Garcia, às 08h e às 09h;
Sexta-feira: ESF Arapongas, às 07h20; Parque Anastácio, às 08h.

O projeto também conta com o Ativamente Kids, voltado às crianças. As atividades acontecem no Parque de Anastácio às terças-feiras, às 17h, com o professor Patrick, e às sextas-feiras, também às 17h, com a professora Renata.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a orientação é para que os interessados procurem a unidade de saúde mais próxima para obter informações e participar das atividades.

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