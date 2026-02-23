Projeto com cães treinados vai oferecer cinoterapia para crianças autistas em Anastácio

A implantação da cinoterapia no CEAME-TEA representa um avanço no cuidado com pessoas com Transtorno do Espectro Autista em Anastáci / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio deu o primeiro passo para a implantação de um projeto pioneiro na área da saúde municipal. Na manhã desta segunda-feira (23), representantes da Secretaria de Saúde e da Polícia Militar se reuniram para discutir a chegada da cinoterapia ao CEAME-TEA (Centro Ambulatorial Especializado em Transtorno do Espectro Autista).

A cinoterapia é uma abordagem terapêutica que utiliza cães treinados como facilitadores no processo de desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social dos pacientes. A técnica, já reconhecida em diversas partes do mundo, será aplicada com o acompanhamento de profissionais qualificados do centro especializado e com o suporte da equipe do canil da Polícia Militar, responsável pelos animais que participarão do projeto.

Participaram do encontro o secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga; a tenente Andrea Rondon, acompanhada da equipe do canil da PM; e a coordenadora do CEAME-TEA, Larissa Urunaga. Durante a reunião, foram discutidos os aspectos operacionais, logísticos e terapêuticos para viabilizar a iniciativa, que promete trazer benefícios significativos para os pacientes atendidos no centro.

A implantação da cinoterapia no CEAME-TEA representa um avanço no cuidado com pessoas com Transtorno do Espectro Autista em Anastácio, ampliando as possibilidades terapêuticas oferecidas pelo município. A data de início do projeto ainda não foi divulgada, mas os trabalhos para estruturação da iniciativa já estão em andamento.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!