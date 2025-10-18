Projeto Criança Feliz realiza ação gratuita neste sábado em Anastácio

A programação será realizada na Rua Manoel Dionísio de Albres, nº 1454, com diversas atividades recreativas gratuitas
Crianças durante brincadeiras / Arquivo/ O Pantaneiro
O bairro Altos da Cidade, em Anastácio, recebe neste sábado, 19 de outubro, das 13h30 às 17h, o Projeto Criança Feliz, uma ação filantrópica voltada para crianças e famílias da comunidade. A programação será realizada na Rua Manoel Dionísio de Albres, nº 1454, com diversas atividades recreativas gratuitas.
O evento acontece em continuidade às comemorações do Dia das Crianças e contará com brinquedos, jogos, oficinas, ações sociais e momentos de convivência. A iniciativa é aberta ao público e não haverá cobrança de entrada.
Chamada para voluntários
A organização do evento está procurando barbeiros voluntários da cidade que queiram participar do projeto oferecendo cortes de cabelo gratuitos para as crianças durante a ação. A participação dos profissionais é considerada importante para ampliar os serviços ofertados às famílias atendidas pelo projeto.
Serviço
Evento: Projeto Criança Feliz
Data: 19 de outubro (sábado)
Horário: 13h30 às 17h
Local: Rua Manoel Dionísio de Albres, nº 1454 – Bairro Altos da Cidade, Anastácio
Atividades: Brinquedos, recreação, serviços sociais e corte de cabelo gratuito (com voluntários)
Entrada: Gratuita
Interessados em colaborar como voluntários ou parceiros podem entrar em contato com a organização do evento.
