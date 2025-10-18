Acessibilidade

18 de Outubro de 2025 • 17:23

Solidariedade

Projeto Criança Feliz realiza ação gratuita neste sábado em Anastácio

A programação será realizada na Rua Manoel Dionísio de Albres, nº 1454, com diversas atividades recreativas gratuitas

Da redação

Publicado em 18/10/2025 às 10:59

Atualizado em 18/10/2025 às 12:05

Crianças durante brincadeiras / Arquivo/ O Pantaneiro

O bairro Altos da Cidade, em Anastácio, recebe neste sábado, 19 de outubro, das 13h30 às 17h, o Projeto Criança Feliz, uma ação filantrópica voltada para crianças e famílias da comunidade. A programação será realizada na Rua Manoel Dionísio de Albres, nº 1454, com diversas atividades recreativas gratuitas.

O evento acontece em continuidade às comemorações do Dia das Crianças e contará com brinquedos, jogos, oficinas, ações sociais e momentos de convivência. A iniciativa é aberta ao público e não haverá cobrança de entrada.

Chamada para voluntários

A organização do evento está procurando barbeiros voluntários da cidade que queiram participar do projeto oferecendo cortes de cabelo gratuitos para as crianças durante a ação. A participação dos profissionais é considerada importante para ampliar os serviços ofertados às famílias atendidas pelo projeto.

Serviço

Evento: Projeto Criança Feliz

Data: 19 de outubro (sábado)

Horário: 13h30 às 17h

Local: Rua Manoel Dionísio de Albres, nº 1454 – Bairro Altos da Cidade, Anastácio

Atividades: Brinquedos, recreação, serviços sociais e corte de cabelo gratuito (com voluntários)

Entrada: Gratuita

Interessados em colaborar como voluntários ou parceiros podem entrar em contato com a organização do evento.

